Алексей Железняков о допинг-деле Валиевой: «Кто-то от такой ситуации сломается, а кто-то пережует и выплюнет, что она и сделала. Ее отпустило»

Теги сборная России допинг женское катание Алексей Железняков Камила Валиева Фигурное катание

Алексей Железняков рассказал, как Камила Валиева отнеслась к допинговому делу.

Ситуация с допинговым скандалом повлияла на Валиеву как на фигуристку? Не пропала ли ее магия?

– Конечно, ситуация на нее повлияла. На кого бы такой прессинг не повлиял? Она очень переживала, и первые несколько месяцев это было видно. Она ушла в себя, зажалась и стала другой девочкой. Но кто-то от такой ситуации сломается, а кто-то пройдет этот путь, пережует и выплюнет, что она и сделала. Ее отпустило. И она не потеряла своего шарма. Она просто повзрослела, начался пубертат, она прибавила в росте, в весе, стало сложнее координировать свое тело, ведь оно становится другим. Девушка оформляется, и это нормальный процесс.

Из-за этого могло казаться, что она что-то потеряла. Но в работоспособности ничего не изменилось, она стала работать еще круче и хлеще, чтобы нагнать ту форму. Но это очень сложно, практически нереально. Ты должен свое тело переделать на другой лад.

– Можно ли сказать, что она этот сезон посвятила привыканию к своему телу?

– Не можно, а нужно, так и есть.

Если говорить про феномен Валиевой, что это? Врожденное? Тренировки? Интуиция?

– И то, и то. Она поцелованная богом девочка, это огромнейший талант. Но Камила также очень трудоспособная, что редко уживается в людях. Как правило, очень талантливые дети с ленцой. У них в подсознании заложено: зачем мне трудиться, если я и так все сделаю. А если трудолюбие и талант сочетаются вместе, то получаются такие Камилы Валиевы.

Появится ли кто-то, кто сможет творить на льду так же, как она?

– Я думаю, появится. В свое время была Юля Липницкая, которая делала невероятные вращения, потом появилась Женя Медведева. Сейчас сияет Камила Валиева. Конечно, будут появляться спортсмены такого уровня. Эти случаи будут единичными, но будут, – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе.

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8 комментариев

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Вечно в бане
Лучше бы она «пережевала и выплюнула» то, что в дедушкином стакане было, и «ситуации» бы никакой не случилось.
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Mypta3uh23
Кто-то допинг выплюнет, а кто-то прожуёт и получит бан
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ЧеБурашка
Сначала все эти Шветские, Этери и Железняковы спрятались в кусты, потом теперь восхваляют Валиеву и обвиняют коварный Мок. Мысли взять на себя ответственность не возникло.
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aalto
хоть из дедушкиного стакана-то отучилась пить? а то мало ли что дед там нальет... может такого налить что и не отпустит
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Сергей Орлов
Только вот допинг не выплюнула, просто прожевала)
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Маргарита Михайловна
Валиевой нужно признаться в приёме допинга и покаяться. Только тогда её отпустит.
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