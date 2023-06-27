Алексей Железняков о допинг-деле Валиевой: «Кто-то от такой ситуации сломается, а кто-то пережует и выплюнет, что она и сделала. Ее отпустило»

Алексей Железняков рассказал, как Камила Валиева отнеслась к допинговому делу.

– Ситуация с допинговым скандалом повлияла на Валиеву как на фигуристку? Не пропала ли ее магия?

– Конечно, ситуация на нее повлияла. На кого бы такой прессинг не повлиял? Она очень переживала, и первые несколько месяцев это было видно. Она ушла в себя, зажалась и стала другой девочкой. Но кто-то от такой ситуации сломается, а кто-то пройдет этот путь, пережует и выплюнет, что она и сделала. Ее отпустило. И она не потеряла своего шарма. Она просто повзрослела, начался пубертат, она прибавила в росте, в весе, стало сложнее координировать свое тело, ведь оно становится другим. Девушка оформляется, и это нормальный процесс.

Из-за этого могло казаться, что она что-то потеряла. Но в работоспособности ничего не изменилось, она стала работать еще круче и хлеще, чтобы нагнать ту форму. Но это очень сложно, практически нереально. Ты должен свое тело переделать на другой лад.

– Можно ли сказать, что она этот сезон посвятила привыканию к своему телу?

– Не можно, а нужно, так и есть.

– Если говорить про феномен Валиевой, что это? Врожденное? Тренировки? Интуиция?

– И то, и то. Она поцелованная богом девочка, это огромнейший талант. Но Камила также очень трудоспособная, что редко уживается в людях. Как правило, очень талантливые дети с ленцой. У них в подсознании заложено: зачем мне трудиться, если я и так все сделаю. А если трудолюбие и талант сочетаются вместе, то получаются такие .

– Появится ли кто-то, кто сможет творить на льду так же, как она?

– Я думаю, появится. В свое время была Юля Липницкая, которая делала невероятные вращения, потом появилась Женя Медведева. Сейчас сияет Камила Валиева. Конечно, будут появляться спортсмены такого уровня. Эти случаи будут единичными, но будут, – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе.

Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли