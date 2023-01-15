Карина Акопова о травме: «Хотелось бы еще выступить в этом сезоне, делаю все возможное, но все зависит не от меня, а от моего тела»

Российская фигуристка Карина Акопова, выступающая в паре с Никитой Рахманиным, планирует приступить к тренировкам на следующей неделе.

Пара пропустила чемпионат России из-за травмы партнерши.

«Мне становится лучше, в пятницу я улетаю в Сочи, там во время тренировочного процесса будет понятно, прошла ли травма.

Хотелось бы, конечно, еще выступить в этом сезоне, делаю все возможное, но все зависит не от меня, а от моего тела», – сказала Акопова.