Карина Акопова о травме: «Хотелось бы еще выступить в этом сезоне, делаю все возможное, но все зависит не от меня, а от моего тела»

Теги сборная России травмы пары ТАСС Никита Рахманин Карина Акопова Фигурное катание

Российская фигуристка Карина Акопова, выступающая в паре с Никитой Рахманиным, планирует приступить к тренировкам на следующей неделе. 

Пара пропустила чемпионат России из-за травмы партнерши. 

«Мне становится лучше, в пятницу я улетаю в Сочи, там во время тренировочного процесса будет понятно, прошла ли травма.

Хотелось бы, конечно, еще выступить в этом сезоне, делаю все возможное, но все зависит не от меня, а от моего тела», – сказала Акопова.

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5 комментариев

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Kareglazaya
А выступать-то уже и негде... ЧР ребята пропустили, на Кубок Первого не попадают, в финал гран-при не отобрались, т.к. снялись с одного из этапов.
+1
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+1
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Залина Малина
Хорошая пара. Хотя у нас плохих нет)
0
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Додик Аксель
Сезон для кого-то разгрузочный, для других неудачный из-за травм и пропуска соревнований. Здоровья Карине, успешной реабилитации, плодотворных, полноценных тренировок и удачи !
+4
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+4
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Ягун Ягунини
Карине здоровья и успехов в дальнейшем.
+3
0
+3
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Osik92
Сезон реально странный
+5
0
+5
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