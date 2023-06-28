Александр Коган: «При допуске от ISU наши фигуристы смогут выступить в челленджерах. Тогда у них появится возможность принять участие в этапах Гран-при»

Александр Коган высказался о распределении фигуристов по этапам серии Гран-при.

Международный союз конькобежцев (ISU) не включил россиян в состав участников серии.

«Распределение спортсменов по этапам Гран-при происходит по рейтингу ISU.

В случае получения допуска от ISU наши фигуристы смогут выступить в челленджерах и набрать рейтинговые очки.

Тогда у них может появиться возможность принять участие в этапах », – сказал генеральный директор Федерации фигурного катания России.