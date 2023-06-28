Александр Коган: «При допуске от ISU наши фигуристы смогут выступить в челленджерах. Тогда у них появится возможность принять участие в этапах Гран-при»

Теги сборная России ISU Гран-при Александр Коган Р-Спорт Фигурное катание

Александр Коган высказался о распределении фигуристов по этапам серии Гран-при.

Международный союз конькобежцев (ISU) не включил россиян в состав участников серии. 

«Распределение спортсменов по этапам Гран-при происходит по рейтингу ISU.

В случае получения допуска от ISU наши фигуристы смогут выступить в челленджерах и набрать рейтинговые очки.

Тогда у них может появиться возможность принять участие в этапах Гран-при», – сказал генеральный директор Федерации фигурного катания России. 

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12 комментариев

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Katerina Sunny
А ничего, что распределение уже произошло, как обычно и рейтинг в случае допуска можно будет набирать для ГП не следующего сезона?
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Александр Шульгин
Ответ Katerina Sunny
У многих, кто не закончит к тому моменту, будет по одному этапу.
Никого не допустят и рейтинга не будет следующий год тоже пролетает
+4
0
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Александр Шульгин
Ответ Katerina Sunny
А ничего, что распределение уже произошло, как обычно и рейтинг в случае допуска можно будет набирать для ГП не следующего сезона?
Он про следующий сезон говорит
+2
0
+2
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Katerina Sunny
Ответ Александр Шульгин
Он про следующий сезон говорит
У многих, кто не закончит к тому моменту, будет по одному этапу.
+2
0
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Лариса Стародубцева
Пока СВО не закончиться наших не допустят к Международным соревнованиям
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Додик Аксель
О допуске пока не стоит даже рассуждать как минимум года два с учётом всех обстоятельств.
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arisstopane
Ответ Александр Шульгин
Организаторы имеют право пригласить по одно в каждый вид, наших никто не прригласит, а нашего гранпри больше нет и не будет . Вообще мое мнение надо выходить из ИСУ и вообще из всех международных федераций и делать свои
свои чего и самое смешное - с кем?)
перечитай ильфа и петрова про нью-васюки...
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Katerina Sunny
Ответ Александр Шульгин
Никого не допустят и рейтинга не будет следующий год тоже пролетает
Один этап, как получили этап Смарт в танцах и Володин в парах, который никогда вроде в ГП не участвовал, с новыми партнерами в наступающем сезоне.
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ИскИнт
Ответ Александр Шульгин
Организаторы имеют право пригласить по одно в каждый вид, наших никто не прригласит, а нашего гранпри больше нет и не будет . Вообще мое мнение надо выходить из ИСУ и вообще из всех международных федераций и делать свои
Не надо выходить, но и рассчитывать на скорое возвращение не стоит. Пока внутренние турниры года два.
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