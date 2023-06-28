Александр Коган: «При допуске от ISU наши фигуристы смогут выступить в челленджерах. Тогда у них появится возможность принять участие в этапах Гран-при»
Александр Коган высказался о распределении фигуристов по этапам серии Гран-при.
Международный союз конькобежцев (ISU) не включил россиян в состав участников серии.
«Распределение спортсменов по этапам Гран-при происходит по рейтингу ISU.
В случае получения допуска от ISU наши фигуристы смогут выступить в челленджерах и набрать рейтинговые очки.
Тогда у них может появиться возможность принять участие в этапах Гран-при», – сказал генеральный директор Федерации фигурного катания России.
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