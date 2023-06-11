Совет ISU практически единогласно отложил решение по вопросу о допуске россиян («Р-Спорт»)
Совет ISU практически единогласно отложил решение по вопросу о допуске россиян.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Сегодня стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.
«Совет был практически един во мнении, что на текущий момент рано принимать конкретные решения», – сообщил источник, добавив, что окончательно вопрос участия россиян в следующем сезоне должен решиться «не позднее октября».
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