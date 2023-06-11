Совет ISU практически единогласно отложил решение по вопросу о допуске россиян («Р-Спорт»)

Теги сборная России сборная России (коньки) ISU шорт-трек сборная России жен (коньки) сборная России (шорт-трек) сборная России жен (шорт-трек) Р-Спорт Фигурное катание

Совет ISU практически единогласно отложил решение по вопросу о допуске россиян.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Сегодня стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Совет был практически един во мнении, что на текущий момент рано принимать конкретные решения», – сообщил источник, добавив, что окончательно вопрос участия россиян в следующем сезоне должен решиться «не позднее октября».

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La Gushka
А потом не позднее марта, июня, октября и так далее...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бедоносец
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Они и без российского газа собирались прожить, только сейчас качают как не в себя и расплачиваются рублями.😄
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
selso99
Ответ Cruel Snake
Адекватная причина имеется? Куда там, хозяева приказали...
Прошло полтора года отражения. Наши болельщики всё вопрошают почему??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий