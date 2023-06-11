Совет ISU практически единогласно отложил решение по вопросу о допуске россиян («Р-Спорт»)

Совет ISU практически единогласно отложил решение по вопросу о допуске россиян.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Сегодня стало известно, что Международный союз конькобежцев ( ) продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Совет был практически един во мнении, что на текущий момент рано принимать конкретные решения», – сообщил источник, добавив, что окончательно вопрос участия россиян в следующем сезоне должен решиться «не позднее октября».