Гачинский о четверном тулупе Туктамышевой: «Я лично видел его вживую. Исполнение на соревнованиях – это вопрос уже к ней»
Артур Гачинский высказался о способности Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной тулуп.
Туктамышевой 26 лет, она является чемпионкой мира по фигурному катанию 2015 года.
– Выучить четверной может любой фигурист с правильной техникой?
– Безусловно, должен быть талант к многооборотным прыжкам. Это уже отличная координация.
– Как оцениваете четверные прыжки Елизаветы Туктамышевой?
– Она показывала четверной тулуп, я лично видел его вживую. Так что она это делала.
– Видите перспективы у нее исполнить четверной на соревнованиях?
– Это вопрос уже к ней, я за нее отвечать не буду.
– А в целом как вам выступления Туктамышевой в прошлом сезоне? Она оказалась на пьедестале чемпионата России.
– Так это ее заслуга, заслуга всей тренерской команды, которая с ней работала. В предыдущих сезонах, когда у нас были международные соревнования, она попала на пьедестал чемпионата мира – это супер! Можно только стоя ей аплодировать.
– Думаете, с другим тренерским штабом Туктамышева не добилась бы такого успеха?
– Это сложно представить, потому что Лиза всегда тренировалась у Алексея Николаевича. Это есть и было вместе с Алексеем Николаевичем, Татьяной Николаевной Мишиными, Татьяной Николаевной Прокофьевой. Так что это их заслуга всех вместе, конечно, – сказал бронзовый призер ЧМ-2011 Гачинский.
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