Гачинский о четверном тулупе Туктамышевой: «Я лично видел его вживую. Исполнение на соревнованиях – это вопрос уже к ней»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Елизавета Туктамышева Артур Гачинский мужское катание женское катание Татьяна Мишина Татьяна Прокофьева Фигурное катание

Артур Гачинский высказался о способности Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной тулуп.

Туктамышевой 26 лет, она является чемпионкой мира по фигурному катанию 2015 года.

– Выучить четверной может любой фигурист с правильной техникой?

– Безусловно, должен быть талант к многооборотным прыжкам. Это уже отличная координация.

– Как оцениваете четверные прыжки Елизаветы Туктамышевой?

– Она показывала четверной тулуп, я лично видел его вживую. Так что она это делала.

– Видите перспективы у нее исполнить четверной на соревнованиях?

– Это вопрос уже к ней, я за нее отвечать не буду.

– А в целом как вам выступления Туктамышевой в прошлом сезоне? Она оказалась на пьедестале чемпионата России.

– Так это ее заслуга, заслуга всей тренерской команды, которая с ней работала. В предыдущих сезонах, когда у нас были международные соревнования, она попала на пьедестал чемпионата мира – это супер! Можно только стоя ей аплодировать.

– Думаете, с другим тренерским штабом Туктамышева не добилась бы такого успеха?

– Это сложно представить, потому что Лиза всегда тренировалась у Алексея Николаевича. Это есть и было вместе с Алексеем Николаевичем, Татьяной Николаевной Мишиными, Татьяной Николаевной Прокофьевой. Так что это их заслуга всех вместе, конечно, – сказал бронзовый призер ЧМ-2011 Гачинский.

«Балуй себя! Пусть ребенок в тебе кайфует!» Открытое письмо Лизы Туктамышевой себе 16-летней

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
У Лизы именно такая карьера, потому что она из девочек у Мишина всегда была в приоритете.
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mariaku
Я радуюсь, когда Лиза справляется с каскадом 3Lz3T! Очень люблю её аксель в 3,5 оборота, несколько раз видела с трибун. И какая же она выразительная стала к своим 25-26 годам! Намного более осмысленное представление программ в прошедшем сезоне, чем когда выигрывала ЧМ! Если ещё и четверной сможет скрутить и выехать на плюсы на соревнованиях, это будет легендарно!
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Как бы там ни было, но Лиза продолжает выступать и никто не задаётся вопросом, а будет она участвовать в соревнованиях или нет ? Она и соревнуется, и в ледовых шоу участвует. Удачи и успеха в новом сезоне ей !
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Капитан Немо
Ответ Oleandra
Невидимый миру квад Туктамышевой.. мы его не видим, а ведь он есть)
Вот такой он вредный, не хочет показываться.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Невидимый миру квад Туктамышевой.. мы его не видим, а ведь он есть)
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Капитан Немо
Ответ Katerina Sunny
У Лизы именно такая карьера, потому что она из девочек у Мишина всегда была в приоритете.
Да, она его интересовала больше всех. Так сложилось.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sgi
Ответ Katerina Sunny
У Лизы именно такая карьера, потому что она из девочек у Мишина всегда была в приоритете.
Потому что талантливая. Все логично.
+12
-9
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оле-Лукойе
Квад на тренировке и квад на соревнованиях, когда надо именно вставлять его в программу - две большие разницы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
Такие странные вопросы) Особенно про успех с другим тренером. Никто не знает, что было бы, пока не попробует перейти к другому тренеру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий