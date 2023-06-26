Траньков о возможном возвращении Костомарова на лед: «Сначала надо полностью восстановиться морально и физически. Но ничего исключать нельзя»

Максим Траньков оценил вероятность возвращения Романа Костомарова на лед.

Сегодня олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал видео, на котором тренируется с протезами на ногах.

– Ромка вообще в этом плане очень сильный человек и спортсмен. Его характеру, стойкости и мужеству может позавидовать любой человек. Я очень рад, что у все потихонечку налаживается, что он не останавливается.

– Наверняка с таким характером он сможет вернуться к работе в фигурном катании?

– Нужно идти поступательно. Сначала надо полностью восстановиться морально и физически, а затем уже думать о дальнейшем будущем. Но ничего исключать нельзя, Рома – сильный парень, – сказал .