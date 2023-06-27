Железняков о программах Щербаковой: «Если тренер понимает, что в лирике человек как рыба в воде, зачем что-то менять. Главное – пьедестал и медаль»

Хореограф Алексей Железняков не считает, что Анна Щербакова справляется только с лирикой.

– Многие говорят, что стала заложницей одного образа.

– Это неправда, я так совершенно не считаю. Знаете, какой лучший показатель? Если у зрителя идут мурашки, когда она катает свою программу, значит, это работает. Конечно, можно попытаться передать совершенно противоположный образ, но лучше вначале это сделать в показательном. И если это зашло, то на следующий год можно замутить что-то подобное и в основную программу.

Но если тренер понимает, что в лирике человек как рыба в воде, зачем что-то менять. Пусть это будет лирика год, два, три, зато результативно.

– У Ани же как раз была ситуация, когда ей поставили «Восток» в олимпийский сезон, но затем поменяли.

– Значит, не пошло, значит, были какие-то сбои. Может быть, она сосредотачивалась исключительно на хореографии и теряла от этого в прыжках.

Тренер же это видит и чувствует. Спортсмен годами привык вырабатывать одно, и тут его заставляют сделать совершенно другое. Конечно, все начинает сыпаться. Какой в этом смысл, если главное – пьедестал и медаль. Все-таки это спорт, – сказал хореограф группы .