Алексей Железняков: «На месте Трусовой или Щербаковой, я бы, наверное, не вернулся. Посвятил бы себя другим вещам»

Алексей Железняков не видит смысла в возвращении Александры Трусовой и Анны Щербаковой.

– В этом сезоне и не включены в основную сборную. Как думаете, вернутся они на лед?

– Все зависит от девочек. Если они захотят вернуться, то вкалывать придется в два раза больше, потому что юные спортсмены наступают на пятки.

Если бы я ставил себя на место Саши или Ани, я бы, наверное, не вернулся. Тем более Аня стала олимпийской чемпионкой. Выше этого не бывает ничего. Я бы посвятил себя другим вещам.

У них сейчас очень насыщенная жизнь, вернуться опять в рутину очень сложно. Плюс никто не гарантирует, какой будет результат, запрыгаешь ли ты снова квады или в тренировочном процессе просто поломаешься. Оно им надо? – сказал хореограф.