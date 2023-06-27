Алексей Железняков: «На месте Трусовой или Щербаковой, я бы, наверное, не вернулся. Посвятил бы себя другим вещам»

Теги сборная России женское катание Алексей Железняков Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

Алексей Железняков не видит смысла в возвращении Александры Трусовой и Анны Щербаковой.

В этом сезоне Александра Трусова и Анна Щербакова не включены в основную сборную. Как думаете, вернутся они на лед?

– Все зависит от девочек. Если они захотят вернуться, то вкалывать придется в два раза больше, потому что юные спортсмены наступают на пятки.

Если бы я ставил себя на место Саши или Ани, я бы, наверное, не вернулся. Тем более Аня стала олимпийской чемпионкой. Выше этого не бывает ничего. Я бы посвятил себя другим вещам.

У них сейчас очень насыщенная жизнь, вернуться опять в рутину очень сложно. Плюс никто не гарантирует, какой будет результат, запрыгаешь ли ты снова квады или в тренировочном процессе просто поломаешься. Оно им надо? – сказал хореограф.

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6 комментариев

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Евгения Гринева
Хорошо, что он не тренер Ханю и многих других спортсменов, прошедших несколько олимпиад
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Oleandra
Так вроде говорят, что Трусова в сезон не идёт..
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nikolett
Что бы там ни было, "великий гуру" Железняков никогда не будет на месте Саши, поэтому его комментарии смотрятся смешно. Он так охотно пиарится на девчонках. Лучше бы двигаться их всех научил.
Чтоб они на свадьбах тренеров своих показали класс, а не треш.
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nikolett
Ответ AllaS
Зато вашу любимицу ЕМ научил и позам и позициям на вечеринках она показывает треш и кринж вместе взятые
Не врите. Женя на официальных свадьбах не танцует как пьяная тётка из сельпо.
А что она танцует на своих закрытых вечеринках никого не касается. Ваша то хлеще кривлялась на свадьбе тренера. Стрипиз пыталась показать, ножки свои оголяя. Вы бы уж молчали вообще.
Никто бы тот кринж не вспомнил. А так то все видео в открытом доступе. Не слив какой то там.
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