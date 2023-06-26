Соловьев о деле Валиевой: «Хочется спокойно дышать и верить в лучшее. Мы знаем всю правду: наши спортсмены – чистые»

Дмитрий Соловьев высказался о допинговом деле Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, что слушания по делу в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут с 26 по 29 сентября.

«Надо просто ждать решения и не обращать внимания на ситуации, которые могут повлиять на вердикт суда, и на то, о чем говорят все вокруг. Хочется спокойно дышать и верить в лучшее. Мы знаем всю правду: наши спортсмены – чистые.

Безусловно, все неприятное, что происходит в последнее время в спорте, не может не отражаться на настрое. Но я уверен, что при любом раскладе все будут знать и понимать, кто чемпион, кто выиграл ‑2022 в командном зачете, кто был сильнее всех на тот момент и сейчас. Решение CAS не должно повлиять на это в ментальном плане», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде.

Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли