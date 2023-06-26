Соловьев о деле Валиевой: «Хочется спокойно дышать и верить в лучшее. Мы знаем всю правду: наши спортсмены – чистые»

Теги сборная России допинг Дмитрий Соловьев CAS Олимпиада-2022 женское катание командные соревнования Камила Валиева Фигурное катание

Дмитрий Соловьев высказался о допинговом деле Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, что слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут с 26 по 29 сентября.

«Надо просто ждать решения и не обращать внимания на ситуации, которые могут повлиять на вердикт суда, и на то, о чем говорят все вокруг. Хочется спокойно дышать и верить в лучшее. Мы знаем всю правду: наши спортсмены – чистые.

Безусловно, все неприятное, что происходит в последнее время в спорте, не может не отражаться на настрое. Но я уверен, что при любом раскладе все будут знать и понимать, кто чемпион, кто выиграл Олимпиаду‑2022 в командном зачете, кто был сильнее всех на тот момент и сейчас. Решение CAS не должно повлиять на это в ментальном плане», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде.

Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Напишите в заголовке что это Дмитрий Соловьев🤨
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
В список спортсменов лишенных медалей ОИ за допинг входят почти 40 представителей России.
P. S. - ничего личного, только цифры.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий