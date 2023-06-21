Бетина Попова о паре Собинина – Ходыкин: «Таисия очень ловкая, прыгучая, гибкая. Они с Денисом нашли друг друга, совпали полностью»

Экс-фигуристка, хореограф Бетина Попова рассказала о работе с парой Собинина – Ходыкин.

– Бетина, как вообще появилась на свет пара Таисия Собинина – Денис Ходыкин?

– Тася сама написала Денису, на тот момент мы уже просматривали нескольких девочек, сколько точно – не скажу, но на самом деле это было еще в начале пути. Денис согласился, позвал ее на просмотр.

Она пришла, и – не люблю такое говорить – они сразу поехали, совпали по всем рычагам. И что самое главное – по характерам, они на каком-то своем вайбе. У них своя волна. Как дельфины общаются на ультразвуке — так и они.

– Если верить статистике, Таисия с каждым партнером не дольше сезона. Не боязно за Дениса? Или, наоборот, стимул сразу выигрывать чемпионат России?

– Не могу сказать, что мы пристально наблюдали за нюансами карьеры Таси и могли с ходу перечислить, сколько с кем она каталась. Ознакомились скорее с ее прокатами и творчеством.

За Дениса совершенно не боязно, потому что Денис сильный, и он не отпустит. Просто возьмет и никуда не отпустит.

– Акробатическую программу будешь им готовить, как Денису с Дашей Павлюченко?

– Тася сама по себе очень ловкая, прыгучая, гибкая в этом плане. Они с Денисом нашли друг друга, потому что она умеет делать сальто, рондаты, фляки и прочее. Здесь они совпали полностью.

Работа над программами кипит, идет полным ходом, дорабатываем уже произвольную. Короткую ребята только что катали на импровизированных показательных выступлениях на сборах и почти справились с поставленными задачами по меркам июня.

Время еще есть, глаза у них горят. Они хотят усложняться. И нам остается только останавливать их и беречь.

Cергей Росляков видит в них потенциал четверных, и мне тут нечего добавить, они правда тройные элементы собрали чуть ли не на первой-второй тренировке, получаются очень даже уверенно и стабильно. Сейчас я думаю, что четверные – возможная история для них. Здесь только вопрос наработки и времени.

– Какие планы по результатам в следующем сезоне?

– Спортсмены хотят занимать первые места. Если говорить о Денисе и Тасе в частности. Думаю, у ребят стоят задачи не плестись где-то в конце. Если получится, врываться в топ-3.

Тут, конечно, стоит вопрос работы и стабильности. Эта пара складывается не на короткую перспективу, а на долгосрочную, но хочется, чтобы результат всегда приходил как можно быстрее, – сказала Попова.