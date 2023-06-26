Александр Энберт: «Через самое страшное Костомаров уже прошел. Слава богу, что все налаживается, что он идет на поправку»

Александр Энберт считает, что Роман Костомаров справится с периодом реабилитации.

Сегодня олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал видео, на котором тренируется с протезами на ногах.

«Через самое страшное уже прошел. Слава богу, что все налаживается, что он идет на поправку.

Я так понимаю, сейчас у него идет период реабилитации. Я думаю, с этим он точно справится. Роман – человек с железной силой воли, с характером. Очень надеюсь, что уже совсем скоро мы с ним увидимся, поговорим.

Конечно, еще нужно пройти определенный путь, какое-то время на это потратить. Надеюсь, эта работа дастся ему легко», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.