Александр Энберт: «Через самое страшное Костомаров уже прошел. Слава богу, что все налаживается, что он идет на поправку»

Теги Роман Костомаров Александр Энберт Здоровье Фигурное катание

Александр Энберт считает, что Роман Костомаров справится с периодом реабилитации.

Сегодня олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал видео, на котором тренируется с протезами на ногах.

«Через самое страшное Роман уже прошел. Слава богу, что все налаживается, что он идет на поправку.

Я так понимаю, сейчас у него идет период реабилитации. Я думаю, с этим он точно справится. Роман – человек с железной силой воли, с характером. Очень надеюсь, что уже совсем скоро мы с ним увидимся, поговорим.

Конечно, еще нужно пройти определенный путь, какое-то время на это потратить. Надеюсь, эта работа дастся ему легко», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.

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