Ренат Лайшев: «Настоящий подвиг, что Костомаров приступил к тренировкам. Мы его все искренне будем поддерживать»
Ренат Лайшев поддержал Романа Костомарова, опубликовавшего видео из больницы.
Сегодня олимпийский чемпион в танцах на льду выложил видео, на котором тренируется с протезами на ногах.
«Я искренне рад за Костомарова! Да и не только я, но и тысячи любителей спорта и фигурного катания. Мы все за него переживали. Настоящий подвиг, что он приступил к тренировкам. Молодец!
Мы его все искренне будем поддерживать. Хочу поздравить Романа от моего имени и от всех любителей спорта», – сказал президент «Самбо-70».
Комментарии