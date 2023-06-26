Ренат Лайшев: «Настоящий подвиг, что Костомаров приступил к тренировкам. Мы его все искренне будем поддерживать»

Ренат Лайшев поддержал Романа Костомарова, опубликовавшего видео из больницы.

Сегодня олимпийский чемпион в танцах на льду выложил видео, на котором тренируется с протезами на ногах.

«Я искренне рад за ! Да и не только я, но и тысячи любителей спорта и фигурного катания. Мы все за него переживали. Настоящий подвиг, что он приступил к тренировкам. Молодец!

Мы его все искренне будем поддерживать. Хочу поздравить Романа от моего имени и от всех любителей спорта», – сказал президент « ».