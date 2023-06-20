Татьяна Навка: «Костомаров каждый день занимается, делает по две тренировки. Готовится к протезированию»

Теги Татьяна Навка Роман Костомаров танцы на льду Здоровье Фигурное катание

Татьяна Навка рассказала о состоянии Романа Костомарова.

«Роман Костомаров каждый день занимается, делает по две тренировки. Готовится [к протезированию].

Он сильный, и я верю в то, что все будет хорошо, даже не сомневаюсь. Динамика положительная, пусть идет все, как идет», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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3 комментария

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Hardy
сколько можно об этом?
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+5
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asusp527
Ответ Hardy
сколько можно об этом?
Так много твердят, что похоже ни к чему он не готовится. Жив, вот это факт, остальное- отс (одна тетка сказала)...
+1
0
+1
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maripous
Навка, пожалуй, -единственная, кто имеет право говорить на эту тему когда и что ей заблагорассудится.
Без нее этого блатного пациента никто бы так вытягивать не стал. Отправился бы давно на тот свет , как и обычные смертные без кремлевских связей.
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