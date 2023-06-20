Татьяна Навка: «Костомаров каждый день занимается, делает по две тренировки. Готовится к протезированию»

Татьяна Навка рассказала о состоянии Романа Костомарова.

« каждый день занимается, делает по две тренировки. Готовится [к протезированию].

Он сильный, и я верю в то, что все будет хорошо, даже не сомневаюсь. Динамика положительная, пусть идет все, как идет», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.