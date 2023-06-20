Татьяна Навка: «Костомаров каждый день занимается, делает по две тренировки. Готовится к протезированию»
Татьяна Навка рассказала о состоянии Романа Костомарова.
«Роман Костомаров каждый день занимается, делает по две тренировки. Готовится [к протезированию].
Он сильный, и я верю в то, что все будет хорошо, даже не сомневаюсь. Динамика положительная, пусть идет все, как идет», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
Без нее этого блатного пациента никто бы так вытягивать не стал. Отправился бы давно на тот свет , как и обычные смертные без кремлевских связей.