Тарасова о словах Позднякова про дело Валиевой: «Мы должны бороться за справедливость, а не ждать ее»
Татьяна Тарасова прокомментировала слова главы ОКР о деле Камилы Валиевой.
Ранее Станислав Поздняков выразил мнение, что в деле Валиевой не стоит ждать справедливости.
«Видимо, Поздняков так чувствует ситуацию. Мы должны бороться за эту самую справедливость, а не ждать ее», – сказала заслуженный тренер СССР.
Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли
14 комментариев