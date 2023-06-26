Тарасова о словах Позднякова про дело Валиевой: «Мы должны бороться за справедливость, а не ждать ее»

Татьяна Тарасова прокомментировала слова главы ОКР о деле Камилы Валиевой.

Ранее Станислав Поздняков выразил мнение, что в деле Валиевой не стоит ждать справедливости.

«Видимо, Поздняков так чувствует ситуацию. Мы должны бороться за эту самую справедливость, а не ждать ее», – сказала заслуженный тренер СССР.

Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли