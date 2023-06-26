Тарасова о словах Позднякова про дело Валиевой: «Мы должны бороться за справедливость, а не ждать ее»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг Станислав Поздняков CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова прокомментировала слова главы ОКР о деле Камилы Валиевой.

Ранее Станислав Поздняков выразил мнение, что в деле Валиевой не стоит ждать справедливости.

«Видимо, Поздняков так чувствует ситуацию. Мы должны бороться за эту самую справедливость, а не ждать ее», – сказала заслуженный тренер СССР.

Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viktoria dek
Ответ Katerina Sunny
О какой справедливости речь, если РУСАДА само аннулировало результат Валиевой на ЧР?
Да, Господи, откройте всемирно антидопинговый кодекс WADA, там жирным шрифтом указано - в день положительной пробы результат соревнования аннулируется. Медаль ЧР никак нельзя было оставить, даже при оправдании!!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viktoria dek
Ответ Katerina Sunny
Это говорит о том, что в пробе Валиевой было запрещенное вещество. А вот как оно туда попало, ни Валиева, ни РУСАДА, ни окружение Валиевой за полтора года так и не объяснили.
Так они и не должны ничего объяснять, особенно нам) Любой юрист вам скажет, когда идёт разбирательство - все стороны должны молчать. Цитата из интервью Глейхенгауза : " Слушайте по вопросам этого дела мне всегда много чего хотелось сказать, но с юридической точки зрения я этого сделать не могу"
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Окончательный вердикт вынесет суд CAS. Что тут еще можно сделать? Факт положительной пробы (пусть и микродозы) есть. Поэтому её результаты на олимпиаде и ЧЕ будут аннулированы и она будет дисквалифицирована. Весь вопрос в сроках дисквалификации (я думаю дисква будет или 1 год, или 2 года) и с какого времени назначат отсчёт дисквалификации.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
О какой справедливости речь, если РУСАДА само аннулировало результат Валиевой на ЧР?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sasha0872
ТАТ права. Надо действовать, а не ждать чего-то
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svetis
Золотые слова, Татьяна Анатольевна!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сальхов Тулупов
Про справедливость вспомнила. Пусть с Валиевых спрашивает. Прежде чем допинг употреблять стоило бы и о последствиях подумать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ Viktoria dek
Да, Господи, откройте всемирно антидопинговый кодекс WADA, там жирным шрифтом указано - в день положительной пробы результат соревнования аннулируется. Медаль ЧР никак нельзя было оставить, даже при оправдании!!
Это говорит о том, что в пробе Валиевой было запрещенное вещество. А вот как оно туда попало, ни Валиева, ни РУСАДА, ни окружение Валиевой за полтора года так и не объяснили.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Девушка Безимени
а еще круче: создавать ее
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
asusp527
Ответ Katerina Sunny
Это говорит о том, что в пробе Валиевой было запрещенное вещество. А вот как оно туда попало, ни Валиева, ни РУСАДА, ни окружение Валиевой за полтора года так и не объяснили.
И не объяснят, поезд умчался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a71
Ответ sasha0872
ТАТ права. Надо действовать, а не ждать чего-то
что предлагаете сделать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ Misson
Окончательный вердикт вынесет суд CAS. Что тут еще можно сделать? Факт положительной пробы (пусть и микродозы) есть. Поэтому её результаты на олимпиаде и ЧЕ будут аннулированы и она будет дисквалифицирована. Весь вопрос в сроках дисквалификации (я думаю дисква будет или 1 год, или 2 года) и с какого времени назначат отсчёт дисквалификации.
У белорусов результаты Чемпионата Беларуси аннулировали только по ПП. И начало дисквалификации у обеих разное.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий