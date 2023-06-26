Поздняков о деле Валиевой: «Система спортивного правосудия за полтора года претерпела катастрофические изменения. Ждать справедливости не приходится»
Станислав Поздняков считает, что в деле Камилы Валиевой не стоит ждать справедливости.
Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушания по делу с 26 по 29 сентября.
— По Валиевой наконец‑то опубликовали даты слушаний. Вы чего‑то хорошего от этих слушаний ждете?
— Вся система спортивного правосудия за последние полтора года претерпела катастрофические изменения. Поэтому ждать справедливости, я считаю, не приходится, – рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР).
Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли
А началось с той самой пробы: её тоже поразительно (или подозрительно) долго не могли проверить.