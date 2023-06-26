Поздняков о деле Валиевой: «Система спортивного правосудия за полтора года претерпела катастрофические изменения. Ждать справедливости не приходится»

Станислав Поздняков считает, что в деле Камилы Валиевой не стоит ждать справедливости.

Спортивный арбитражный суд ( ) проведет слушания по делу с 26 по 29 сентября.

— По Валиевой наконец‑то опубликовали даты слушаний. Вы чего‑то хорошего от этих слушаний ждете?

— Вся система спортивного правосудия за последние полтора года претерпела катастрофические изменения. Поэтому ждать справедливости, я считаю, не приходится, – рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР).

Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли

