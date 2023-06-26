Поздняков о деле Валиевой: «Система спортивного правосудия за полтора года претерпела катастрофические изменения. Ждать справедливости не приходится»

Теги сборная России допинг Станислав Поздняков CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Станислав Поздняков считает, что в деле Камилы Валиевой не стоит ждать справедливости.

Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушания по делу с 26 по 29 сентября.

— По Валиевой наконец‑то опубликовали даты слушаний. Вы чего‑то хорошего от этих слушаний ждете?

— Вся система спортивного правосудия за последние полтора года претерпела катастрофические изменения. Поэтому ждать справедливости, я считаю, не приходится, – рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР).

Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли
 

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17 комментариев

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Navian
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Начинается. Мы хорошие, они плохие. Не надоело? Уж кто бы говорил про справедливость.
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Veronika spuria
Так почему лишили Валиеву титула ЧР, если она не виновата? И почему она или её адвокаты не оспорили это решение в суде, если она чистая спортсменка?
+11
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Shtirly
Валиева виновата. И вы все прекрасно осведомлены об этом. Хотелось бы, чтобы тренерский штаб и группа поддержки спортсменки также разделили судебные решения поровну. Надоело слушать безответственное: она все сама от взрослых тетей и дядей.
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Сергей Жарковский
Ничего хорошего не ждём?! И это говорит ОК России? Лапки кверху? А где борьба за своих спортсменов?!!
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Daishi
Стася, платочек дать?))
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Россия будет свободной
сказал чиновник, воспитанный Басманным судом
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Oleandra
Но мы всё равно будем все решения выполнять.. платить и каяться, платить и каяться..
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Angry_bear
Да мы и не ждём...
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Alex1104
По Валиевой всё идет очень медленно.
А началось с той самой пробы: её тоже поразительно (или подозрительно) долго не могли проверить.
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Shtirly
Ответ Shtirly
Валиева виновата. И вы все прекрасно осведомлены об этом. Хотелось бы, чтобы тренерский штаб и группа поддержки спортсменки также разделили судебные решения поровну. Надоело слушать безответственное: она все сама от взрослых тетей и дядей.
Причем ахинею про деда я специально не упоминаю, потому как считаю, что все все таки там ребята взрослые и просто не сориентировались в ситуации как реально такое могло произойти.
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Savardus
Вся система российского правосудия за последние полтора десятка лет претерпела катастрофические изменения. Поэтому ждать справедливости, я считаю, не приходится.
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Angry_bear
Вообще-то конечно повод поразмыслить, почему так затягивают рассмотрение и решение по делу Камилы...Если у обвиняющей стороны есть исчерпывающие доказательства ее вины и все снования признать виновной - что же мешает....?)))) Неужели совесть? Не верю...Может спешным порядком ужесточают правила (все для нас!, а как же)))), а может есть нюансы, которые мешают...?)
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Lilek Li
Вечно их обижают, вечно они не виноватые ....)
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Иван Степанов
По справедливости дисквал ей положен как раз
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Анастасия Балканова
Ответ Veronika spuria
Так почему лишили Валиеву титула ЧР, если она не виновата? И почему она или её адвокаты не оспорили это решение в суде, если она чистая спортсменка?
У чистых спортсменок допинг не находят
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