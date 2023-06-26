Журова о деле Валиевой: «Надеюсь на справедливость арбитров. Предыдущие похожие дела рассматривались в пользу спортсменов»

Теги сборная России допинг Светлана Журова CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Светлана Журова надеется на справедливость арбитров, которые рассмотрят дело Валиевой.

Ранее стало известно, что слушания по делу Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут с 26 по 29 сентября.

«Я все‑таки надеюсь на справедливость арбитров. Предыдущие похожие дела рассматривались в пользу спортсменов. Есть такое правило в юриспруденции, что если по такому же делу выносится решение в пользу спортсмена, то и последующие рассматриваются в таком же ключе.

Если бы у Валиевой была бы не микродоза, то, наверное, сейчас мы бы эту тему не обсуждали. А так, раньше по микродозам спортсменов чаще всего оправдывали или давали минимальный срок дисквалификации.

Я настроена больше на оптимизм, но понимаю, что если бы сейчас не было ситуации на Украине, то Камилу уже давно бы оправдали», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли

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6 комментариев

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JL JL
Видите ли она надеется! Ты должна работать над этим вопросом и день и ночь, и день и ночь! По должности! Писать бумаги во все органы. Во все органы! Требовать, доказывать, переговариваться, устраивать фуршеты для нужных людей. Если надо, то, можно через третьи лица даже посылать сообщения, которые можно воспринимать как легкие угрозы. Ты же политик!
А то, надеется она. Тьфу на тебя!
+5
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KMR
1,5 года прошло и все никак не решат.
Ей уже все равно.
+2
0
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papadok
Это называется - прецедентное право. В допинговых делах, по-моему, не действует, каждый случай по-своему уникален.
+1
0
+1
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arisstopane
проблема у судей не в "допинге" валиевой, как таковом,
давно бы дали какой-никакой бан и забыли!
проблема в том,
что из-за
умышленного/неумышленного косяка шведской лабы,
читай подразделения WADA, учредитель которой MOK,
призёры ои не могут получить свои титулы и награды!
не из-за "допинга" ками, а из-за косяка вертикали МОК!
именно поэтому бах вызверел на камилу и тшт,
пытаясь буллингом переложить вину за ненаграждение с больной головы на здоровую)
это совершенно два разных дела
и второе может стоить кресла как баньке, так и самому баху!
+3
-3
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Девушка Безимени
и они теперь в думе
0
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