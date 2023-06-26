Светлана Журова надеется на справедливость арбитров, которые рассмотрят дело Валиевой.

Ранее стало известно, что слушания по делу в Спортивном арбитражном суде ( ) пройдут с 26 по 29 сентября.

«Я все‑таки надеюсь на справедливость арбитров. Предыдущие похожие дела рассматривались в пользу спортсменов. Есть такое правило в юриспруденции, что если по такому же делу выносится решение в пользу спортсмена, то и последующие рассматриваются в таком же ключе.

Если бы у Валиевой была бы не микродоза, то, наверное, сейчас мы бы эту тему не обсуждали. А так, раньше по микродозам спортсменов чаще всего оправдывали или давали минимальный срок дисквалификации.

Я настроена больше на оптимизм, но понимаю, что если бы сейчас не было ситуации на Украине, то Камилу уже давно бы оправдали», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли