Журова о деле Валиевой: «Надеюсь на справедливость арбитров. Предыдущие похожие дела рассматривались в пользу спортсменов»
Светлана Журова надеется на справедливость арбитров, которые рассмотрят дело Валиевой.
Ранее стало известно, что слушания по делу Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут с 26 по 29 сентября.
«Я все‑таки надеюсь на справедливость арбитров. Предыдущие похожие дела рассматривались в пользу спортсменов. Есть такое правило в юриспруденции, что если по такому же делу выносится решение в пользу спортсмена, то и последующие рассматриваются в таком же ключе.
Если бы у Валиевой была бы не микродоза, то, наверное, сейчас мы бы эту тему не обсуждали. А так, раньше по микродозам спортсменов чаще всего оправдывали или давали минимальный срок дисквалификации.
Я настроена больше на оптимизм, но понимаю, что если бы сейчас не было ситуации на Украине, то Камилу уже давно бы оправдали», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.
Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли
А то, надеется она. Тьфу на тебя!
Ей уже все равно.
давно бы дали какой-никакой бан и забыли!
проблема в том,
что из-за
умышленного/неумышленного косяка шведской лабы,
читай подразделения WADA, учредитель которой MOK,
призёры ои не могут получить свои титулы и награды!
не из-за "допинга" ками, а из-за косяка вертикали МОК!
именно поэтому бах вызверел на камилу и тшт,
пытаясь буллингом переложить вину за ненаграждение с больной головы на здоровую)
это совершенно два разных дела
и второе может стоить кресла как баньке, так и самому баху!