«Моей целью была вообще не экскурсия». Медведева посетила концерт The Weeknd в Амстердаме

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева посетила концерт канадского певца The Weeknd, который проходил 23 и 24 июня в Амстердаме.

«У нас вчера была экскурсия. Выпала вчера из соцсетей, так что восполняю (написала Медведева, выложив фото и видео с прогулки по городу – Sports.ru).

Но это все цветочки, ибо... моей целью была вообще не экскурсия... Конечно же, я прилетела на концерт The Weeknd.

А потом мы взяли билеты на второй день и пришли (на концерт – Sports.ru) еще раз. Чтобы посмотреть не с танцпола, а сверху на всю эту красоту. P. S. Если у вас рост ниже 170, не берите танцпол.

И вообще не пожалели, что сходили еще раз. Спасибо Сабине Шох, что ввязала меня в эту увлекательную авантюру», – написала Медведева в сторис.