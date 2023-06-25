«Моей целью была вообще не экскурсия». Медведева посетила концерт The Weeknd в Амстердаме

Теги сборная России фото женское катание Евгения Медведева музыка Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева посетила концерт канадского певца The Weeknd, который проходил 23 и 24 июня в Амстердаме.

«У нас вчера была экскурсия. Выпала вчера из соцсетей, так что восполняю (написала Медведева, выложив фото и видео с прогулки по городу – Sports.ru).

Но это все цветочки, ибо... моей целью была вообще не экскурсия... Конечно же, я прилетела на концерт The Weeknd.

А потом мы взяли билеты на второй день и пришли (на концерт – Sports.ru) еще раз. Чтобы посмотреть не с танцпола, а сверху на всю эту красоту. P. S. Если у вас рост ниже 170, не берите танцпол.

И вообще не пожалели, что сходили еще раз. Спасибо Сабине Шох, что ввязала меня в эту увлекательную авантюру», – написала Медведева в сторис.

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27 комментариев

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Tatiana Novikova
Вчера все выпали из соцсетей))
Хорошего им отдыха. Приятно видеть счастливую Женю.
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Лия Романова
вау, концерт The Weeknd это мечта, поздравляю Женю!
на фотках - стильная красотка
+28
-3
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Tytti
Классно! Женя красотка🌹
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Nata Novak
Хороший видимо был концерт, раз Женя дважды сходила. Женя классно выглядит👍
+25
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+22
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Helesh
Здорово посетить концерт любимого музыканта. Девчонки красавицы.
+25
-4
+21
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Илларион
Круто, Женя молодчинка, надо брать от жизни всё по максимуму! Красотки!
+24
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Eliseyeva
Вот это отпуск у Жени! Мечта!
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Мария Коваленко
Красотки девчонки 😍
Насыщенный, эмоциональный, получился отпуск, город посмотрели и на концерт сходили ❤️‍🔥
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Olga Krayz
Это очень круто, побывать на таком концерте! Женя красотка!
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Виктория Манифик
Отдыхайте. Атмосфера радости и лёгкости.
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lilah
Медведева здесь классно вышла, красивая такая! Лучше, чем на любом постановочном фото
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Laura
Красивая 🤩
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катя 1510
Если сходили на концерт дважды, значит концерт отличный. Счастливая Женя это круто. ♥️
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Lina Dzhanibek
Круто!
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natalado
Лето, много музыки, красивейший город!
Отдых -мечта😍
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катя 1510
Красивая и счастливая. Отличный отпуск и море положительных эмоций.
+16
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Аленка_76
Крутой у Жени отпуск в этом году! Молодец!
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Илларион
Рав.Зильберман, это отпуск молодой, красивой и успешной девушки, на радость вам хейтерам 🙂
+12
-4
+8
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Елена Спирина
Девчонки, пока молодые и есть возможность - ходите на концерты, танцуйте, пойте. Молодость- это счастье
+6
0
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Maecenas
Ответ Lilek Li
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чья бы корова мычала, ты же сама апрельского разлива
+6
-1
+5
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Anneta28
Ответ Lilek Li
Комментарий удален модератором
А в каком контексте его можно было бы применить?
+8
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natalado
Ответ Nata Novak
Хороший видимо был концерт, раз Женя дважды сходила. Женя классно выглядит👍
Это круто: понравилось - пошли ещё раз!
Молодцы. Я, когда увидела на видео пометку "Day 2", смутно стала догадываться, что будет продолжение😍
+6
-2
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Lilek Li
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Лариса Стародубцева
Женечка молодец что выложила фотки и видео с концерта . Контент классный . .
0
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Lilek Li
Ответ Anneta28
А в каком контексте его можно было бы применить?
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