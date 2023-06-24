Министр спорта Татарстана: «Загитова будет полностью вести школу: заниматься селекцией, подбором тренерских кадров, давать мастер-классы, смотреть результаты работы»
Министр спорта Татарстана рассказал о роли Алины Загитовой в открытии собственной школы.
«Мы с Алиной буквально на прошлой неделе в рамках ПМЭФ провели встречу вместе с Рустамом Миннихановым. Накануне мы провели в Казани несколько деловых совещаний. Сегодня сложно сказать о каких-то деталях, планируем открыть в Казани школу на базе существующих объектов.
Сейчас мы будем юридически и штатно складывать схему по открытию школы фигурного катания имени Алины Загитовой, где она не просто отдаст имя, она будет полностью вести школу. То есть заниматься селекцией, заниматься подбором тренерских кадров, давать мастер-классы, смотреть результаты работы.
Мы пока договорились, что до конца текущего года создадим эту юридическую историю. С января уже планируем начать работу, набор первый, определимся по количеству групп, возрастов. Когда уже полностью будет сформирован продукт, вместе с Алиной мы сделаем большую презентацию, расскажем, как это будет работать.
Одно из перспективных направлений – реализация инфраструктурного объекта. Сейчас пока тоже тяжело об этом говорить. Мы находимся в стадии формирования технического задания вместе с Алиной. Вместе с мэрией Казани подыскиваем участок. Есть желание школу открыть в этом году, а объект построить в следующем», – сказал Владимир Леонов.
Я конечно, понимаю, что у вас свербит в одном месте. Но вы со своими прогнозами относительно работы Загитовой так часто садитесь в лужу, что уже смотритесь как записной хейтеришка. Смотрите, скоро так Халву переплюните.