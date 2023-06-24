Министр спорта Татарстана: «Загитова будет полностью вести школу: заниматься селекцией, подбором тренерских кадров, давать мастер-классы, смотреть результаты работы»

Министр спорта Татарстана рассказал о роли Алины Загитовой в открытии собственной школы.

«Мы с Алиной буквально на прошлой неделе в рамках ПМЭФ провели встречу вместе с . Накануне мы провели в Казани несколько деловых совещаний. Сегодня сложно сказать о каких-то деталях, планируем открыть в Казани школу на базе существующих объектов.

Сейчас мы будем юридически и штатно складывать схему по открытию школы фигурного катания имени , где она не просто отдаст имя, она будет полностью вести школу. То есть заниматься селекцией, заниматься подбором тренерских кадров, давать мастер-классы, смотреть результаты работы.

Мы пока договорились, что до конца текущего года создадим эту юридическую историю. С января уже планируем начать работу, набор первый, определимся по количеству групп, возрастов. Когда уже полностью будет сформирован продукт, вместе с Алиной мы сделаем большую презентацию, расскажем, как это будет работать.

Одно из перспективных направлений – реализация инфраструктурного объекта. Сейчас пока тоже тяжело об этом говорить. Мы находимся в стадии формирования технического задания вместе с Алиной. Вместе с мэрией Казани подыскиваем участок. Есть желание школу открыть в этом году, а объект построить в следующем», – сказал Владимир Леонов.