Министр спорта Татарстана: «Загитова будет полностью вести школу: заниматься селекцией, подбором тренерских кадров, давать мастер-классы, смотреть результаты работы»

Теги сборная России женское катание Рустам Минниханов Владимир Леонов Алина Загитова Фигурное катание

Министр спорта Татарстана рассказал о роли Алины Загитовой в открытии собственной школы.

«Мы с Алиной буквально на прошлой неделе в рамках ПМЭФ провели встречу вместе с Рустамом Миннихановым. Накануне мы провели в Казани несколько деловых совещаний. Сегодня сложно сказать о каких-то деталях, планируем открыть в Казани школу на базе существующих объектов.

Сейчас мы будем юридически и штатно складывать схему по открытию школы фигурного катания имени Алины Загитовой, где она не просто отдаст имя, она будет полностью вести школу. То есть заниматься селекцией, заниматься подбором тренерских кадров, давать мастер-классы, смотреть результаты работы.

Мы пока договорились, что до конца текущего года создадим эту юридическую историю. С января уже планируем начать работу, набор первый, определимся по количеству групп, возрастов. Когда уже полностью будет сформирован продукт, вместе с Алиной мы сделаем большую презентацию, расскажем, как это будет работать.

Одно из перспективных направлений – реализация инфраструктурного объекта. Сейчас пока тоже тяжело об этом говорить. Мы находимся в стадии формирования технического задания вместе с Алиной. Вместе с мэрией Казани подыскиваем участок. Есть желание школу открыть в этом году, а объект построить в следующем», – сказал Владимир Леонов.

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20 комментариев

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Hardy
и когда она всему этому научилась? талант
+15
-5
+10
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Анастасия Лукьянова
Так, может, давайте человек сначала высшее образование получит, не знаю. Нейминг — это замечательно, но так-то сочинять-то зачем)
+16
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Lennuci
Ответ Анастасия Лукьянова
Так, может, давайте человек сначала высшее образование получит, не знаю. Нейминг — это замечательно, но так-то сочинять-то зачем)
К тому времени как откроют и построят она уже два их получит. РАНХиГС "Продюсирование и культурная политика» и РГУФК направление "Спорт".
+10
-4
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Люблю Женьку
Все более отчётливо видны планы РТ по реализации данного проекта. Успешного претворения в жизнь задуманного! Обязательно всё получится у такой целеустремлённой девушки! 👍 😍
+16
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round15
Приятная новость. Желаю Алине там успехов, где она действительно профессионал. Пусть она уже это поймет.
+13
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annaroza13
Успехов новой школе. Талантливых тренеров и фигуристов.
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Александр Скворцов
Дерзай Алина! У тебя всё получится!
+9
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olvl
Ну вот и внесена ясность, самим министром спорта РТ - Алина будет принимать участие во всём. А то там уже многие "распереживались").
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ИскИнт
Ну вот, пришел министр спорта и все испортил хейтеркам, они уже тут все расписали что и как будет, писали как бы они сделали, особенно старались адепты прилипалы. Но все оказалось с точностью до наоборот. Удачи Алине в работе.
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Маргарита В Сафронова
Алина всегда действует. Сейчас она получает образование, которое позволит ей руководить школой. Она заработала титулы и статус, имеет спортивный опыт высшего уровня. Она надёжная, поэтому с ней сотрудничают серьёзные люди. Удачи, Алина!
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Jane Earlosofical
Ответ Анна Беляева
Попахивает большой постирочной для отмывания бабок. Потому что вот все, что он расписал (особенно роскошно про подбор кадров прозвучало), возьмется не всякий опытный тренер, имеющий за плечами годы работы, вести, а девчонка, не имеющая даже нормального образования, типа, внезапно стала управленцем. Надо смотреть, чьего замдира там поставят, вот тех и "прачечная" будет.
они лично у вас денег видимо взяли.
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Сумеречная-00
Ответ Анна Беляева
Попахивает большой постирочной для отмывания бабок. Потому что вот все, что он расписал (особенно роскошно про подбор кадров прозвучало), возьмется не всякий опытный тренер, имеющий за плечами годы работы, вести, а девчонка, не имеющая даже нормального образования, типа, внезапно стала управленцем. Надо смотреть, чьего замдира там поставят, вот тех и "прачечная" будет.
а от вашего комментария попахивает поговоркой "каждый суслик в поле агроном")) Школа еще работать не начала, место даже под стройплощадку не назвали, а вы уже сделали выводы, подвели итоги и навесили ярлыки на всех участников.
Я конечно, понимаю, что у вас свербит в одном месте. Но вы со своими прогнозами относительно работы Загитовой так часто садитесь в лужу, что уже смотритесь как записной хейтеришка. Смотрите, скоро так Халву переплюните.
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