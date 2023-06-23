Журова о деле Валиевой: «Разбирательство должно быть отделено от политики и не иметь отношения к СВО»

Теги сборная России допинг Светлана Журова CAS Олимпиада-2022 женское катание Политика Камила Валиева Фигурное катание

Светлана Журова заявила, что разбирательство по делу Валиевой должно быть отделено от политики.

Спортивный арбитражный суд назначил слушания по делу фигуристки на 26-29 сентября. 

«Разбирательство должно быть отделено от политики и не иметь отношения к СВО. Если судьи профессионалы, они должны не принимать во внимание те моменты, которые происходят в политическом плане. Арбитры должны быть такими. Как будет на самом деле — посмотрим.

Они понимают, что те цели, которые у них изначально были уже достигнуты. Убрали девочку, довели до состояния, в котором она не показала результат, который могла. Теперь остается только наблюдать и надеяться, что они объективно рассмотрят это дело.

Тем более, в мире уже подзабыли эту историю, и, может быть, она уже не так интересна. Там много но, одно дело, если бы у нее нашли анаболические стероиды, была бы другая история. А когда вот такая супермини-доза, она действительно может попасть откуда угодно. Тут много нюансов», — сказала депутат Госдумы. 

Дело Камилы Валиевой будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде 26-29 сентября

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12 комментариев

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avcgloronalduMU
и как одно с другим может вообще хоть как-то соприкоснуться?
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tofsla
какая то невероятная тупость...
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Viks
"Убрали девочку" --- Откуда убрали, позвольте полюбопытствовать? - Валиевой так много везде!
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Алеся Ткаченко
В идеале да,должно быть отделено.Но в реале скорее всего этого не произойдет
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tan_kette
Если дедушке не будет назначена высшая мера наказания, то это уже будет положительный исход дела.
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Viks
Журова даёт указания КАС ?
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Viks
На олимпиаде было решение КАС в пользу Валиевой - её допустили до личных соревнований. Если бы Русада не тянуло дело год, а уложилось в месяц, то на этой волне Валиевой могло повезти, а сейчас ситуация совсем иная...
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Viks
"вот такая супермини-доза, она действительно может попасть откуда угодно" --- Ветром надуло?
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Tatiana Klm
Ответ Viks
"Убрали девочку" --- Откуда убрали, позвольте полюбопытствовать? - Валиевой так много везде!
Убрали с олимпийского пьедестала в личке.
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22somebody22
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Ответ tan_kette
Если дедушке не будет назначена высшая мера наказания, то это уже будет положительный исход дела.
Если ТШТ будет назначено хоть какое-то наказание,вот это уже будет положительный исход дела.
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