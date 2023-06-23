Журова о деле Валиевой: «Разбирательство должно быть отделено от политики и не иметь отношения к СВО»

Светлана Журова заявила, что разбирательство по делу Валиевой должно быть отделено от политики.

Спортивный арбитражный суд назначил слушания по делу фигуристки на 26-29 сентября.

«Разбирательство должно быть отделено от политики и не иметь отношения к СВО. Если судьи профессионалы, они должны не принимать во внимание те моменты, которые происходят в политическом плане. Арбитры должны быть такими. Как будет на самом деле — посмотрим.

Они понимают, что те цели, которые у них изначально были уже достигнуты. Убрали девочку, довели до состояния, в котором она не показала результат, который могла. Теперь остается только наблюдать и надеяться, что они объективно рассмотрят это дело.

Тем более, в мире уже подзабыли эту историю, и, может быть, она уже не так интересна. Там много но, одно дело, если бы у нее нашли анаболические стероиды, была бы другая история. А когда вот такая супермини-доза, она действительно может попасть откуда угодно. Тут много нюансов», — сказала депутат Госдумы.

Дело Камилы Валиевой будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде 26-29 сентября