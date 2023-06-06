Олимпийский чемпион по гребле Федоровцев о триметазидине в пробе Валиевой: «Камиле очень повезло, что с ней это случилось на Олимпийских играх»

Олимпийский чемпион по гребле Сергей Федоровцев высказался о деле Камилы Валиевой.

«У меня такая же ситуация, как у Валиевой – перед Олимпийскими играми 2016 года у меня был обнаружен триметазидин. Валиевой очень повезло, что с ней это случилось на Олимпийских играх. За пару месяцев ее бы поменяли, она бы благополучно отбывала дисквалификацию.

У нее была доза 2,3 нанограмма на миллиграмм, у меня была доза 0,8. Мы были лидерами сезона, пробы сдавали очень часто. Когда мы уже прошли квалификацию, меня обвинили в том, что найден триметазидин. От меня отвернулись практически все, мало кто меня поддержал.

По поводу того, что надо огрызнуться прямо сейчас – согласен, нас тогда начали возить лицом по одному месту, ком этот нарастал и нарастал, а началось все с меня

То, что все взялись за защиту Валиевой, потому что это с ней произошло на Олимпийских играх, с этим ей очень повезло.

Я слышал, что один специалист говорил, что у восточных людей триметазидин при высоких нагрузках в организме может синтезироваться. Не принимайте за правду, я об этом слышал.

У меня были отклонения в билирубине. Ситуация схожая, но никто не разбирается, как это могло произойти. И с Валиевой тоже никто не разбирается. И Валиева тоже отправлялась на дополнительное обследование в декабре, потому что у нее были отклонения в печеночных показателях.

Защита спортсменов очень слабо работает в антидопинговой ситуации, если есть сильные руководители, они могут помочь с юристами, а я остался один на один. Я судился, были долгие слушания в Спортивном арбитражном суде ( ), но я не мог выиграть, поскольку я шел против системы, хотя в ходе расследования было доказано, что лаборатория в Лозанне ошиблась.

Подавал в высший швейцарский суд, к рассмотрению не приняли», – сказал в ходе бизнес-завтрака «Спорт в условиях ограничений».

«Три раза пересмотрела произвольную на Олимпиаде – со слезами, но так было нужно». Камила Валиева раскрылась в новом интервью