Олимпийский чемпион по гребле Федоровцев о триметазидине в пробе Валиевой: «Камиле очень повезло, что с ней это случилось на Олимпийских играх»

Теги сборная России допинг академическая гребля сборная России Сергей Федоровцев CAS Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Гребля

Олимпийский чемпион по гребле Сергей Федоровцев высказался о деле Камилы Валиевой.

«У меня такая же ситуация, как у Валиевой – перед Олимпийскими играми 2016 года у меня был обнаружен триметазидин. Валиевой очень повезло, что с ней это случилось на Олимпийских играх. За пару месяцев ее бы поменяли, она бы благополучно отбывала дисквалификацию.

У нее была доза 2,3 нанограмма на миллиграмм, у меня была доза 0,8. Мы были лидерами сезона, пробы сдавали очень часто. Когда мы уже прошли квалификацию, меня обвинили в том, что найден триметазидин. От меня отвернулись практически все, мало кто меня поддержал.

По поводу того, что надо огрызнуться прямо сейчас – согласен, нас тогда начали возить лицом по одному месту, ком этот нарастал и нарастал, а началось все с меня

То, что все взялись за защиту Валиевой, потому что это с ней произошло на Олимпийских играх, с этим ей очень повезло.

Я слышал, что один специалист говорил, что у восточных людей триметазидин при высоких нагрузках в организме может синтезироваться. Не принимайте за правду, я об этом слышал.

У меня были отклонения в билирубине. Ситуация схожая, но никто не разбирается, как это могло произойти. И с Валиевой тоже никто не разбирается. И Валиева тоже отправлялась на дополнительное обследование в декабре, потому что у нее были отклонения в печеночных показателях.

Защита спортсменов очень слабо работает в антидопинговой ситуации, если есть сильные руководители, они могут помочь с юристами, а я остался один на один. Я судился, были долгие слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS), но я не мог выиграть, поскольку я шел против системы, хотя в ходе расследования было доказано, что лаборатория в Лозанне ошиблась.

Подавал в высший швейцарский суд, к рассмотрению не приняли», – сказал Федоровцев в ходе бизнес-завтрака «Спорт в условиях ограничений».

«Три раза пересмотрела произвольную на Олимпиаде – со слезами, но так было нужно». Камила Валиева раскрылась в новом интервью

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8 комментариев

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несахар
федоровцев остался один на один, никто его не защитил, а за валиеву заступилась вся государственная машина, вот все эти билборды с многоэтажный дом.
всё это говорит о том, что валиева стала политическим инструментом в руках кремля.
федоровцеву конечно было очень обидно видеть такое разное отношение к себе и валиевой.
своих не бросаем...
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ABCflo
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«То, что все взялись за защиту Валиевой,…с этим ей очень повезло.» Спортс, ну вы вааще. Заголовок адский.
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private dancer
А с Валиевой как с писаной торбой носятся.
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asusp527
Бессвязный поток сознания либо неумение внятно излагать свои мысли...
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unknownman
Любопытный инсайд о концентрации вещества у Валиевой и о том, что она проходила обследование в декабре по поводу печеночных показателей.
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Ответ unknownman
Любопытный инсайд о концентрации вещества у Валиевой и о том, что она проходила обследование в декабре по поводу печеночных показателей.
Кстати да, он то откуда знает про это?
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