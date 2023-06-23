Татьяна Навка: «Валиева обладает невероятным талантом и силой характера. Немногие взрослые спортсмены могли бы пройти через такие тернии»

Теги Татьяна Навка сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Навка высказалась о допинговом скандале вокруг Камилы Валиевой.

– С 2015 года спортсмены из России выступают в условиях санкций. Сначала допинговый скандал, спровоцированный Родченковым, затем травля Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине. Не кажется ли вам, что это было сделано намеренно, чтобы выставить Россию как страну, где на государственном уровне поддерживается употребление допинга?

– Кем и зачем это было сделано, пусть разбираются спортивные функционеры – и российские, и международные. А вот то, что происходило с 15-летней Камилой, — это самая настоящая травля, и это, конечно, чудовищно и совершенно несправедливо. Но я рада, что эта хрупкая девочка не сломалась, не согнулась, а выстояла и стала сильнее, выйдя из всей этой ситуации победителем.

– Удивительно, как Валиева, в столь юном возрасте столкнувшись с чудовищной травлей, выдержала все. Эти юные девочки-фигуристки уже в этом возрасте психологически готовы к таким вызовам? Можно ведь сломаться.

– Немногие взрослые спортсмены могли бы пройти через такие тернии. Это колоссальное испытание, которое мало кому под силу. Думаю, что психологически «быть готовым» к такой травле, которая случилась на Олимпиаде в Пекине, просто невозможно, независимо от возраста.

Камила обладает невероятным талантом и силой характера. Она прошла через выпавшие на ее долю испытания и двигается дальше. Верю в нее и считаю, что ее ждет огромное будущее.

Рада, что у меня есть возможность дать ей площадку для самовыражения, для того, чтобы попробовать себя в самых разных ролях – и, конечно, чтобы зрители, которые любят Камилу, могли наслаждаться ее талантом на льду, – сказала олимпийская чемпионка. 

15 комментариев

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ретроградный меркурий
Травля? По-моему, все ровно наоборот. Валиеву оградили от внешнего мира и защищают все, кто только может, начиная со СМИ, федерации и Навки и заканчивая правительством. Настолько, что ей даже никто в лицо не задал очевидный вопрос - объясни, как в твоей пробе оказался запрещённый препарат.
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asusp527
Пой, ласточка, пой. Огласят решение- придется умолкнуть, а пока...
+7
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Viks
Немногие взрослые спортсмены могли бы пройти через такие тернии» --- Она ещё не прошла - всё ещё впереди.
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АБZ 49
Она первая и пока единственная кто так успешно проходит.
С других : отдайте медаль. И бан.
+3
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Сергей Орлов
Может просто не надо было допинг есть? И терний бы никаких не было.
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ретроградный меркурий
Ответ nikolett
А она, думаете может знать, как? Или она такая глупая, что именно перед ОИ сама в 15 лет села дома и хапнула себе допинг? Зачем вы делаете вид, что Камила в этом деле - главное и единственное лицо, которое должно отвечать, даже если допинг и правда там был? То есть 15-летняя девочка сама пила допинг, при этом сама разбирается в преппаратах, знает дозировки, и сама их себе колет? В данном случае она была защищённое лицо. И поэтому её и нужно было защищать. Взрослые подставили по сути ребёнка, сломали ей карьеру и делают сейчас красивые мины. И не важно, кто это в итоге. Те, кто сфальцифицировал результаты, кто специально задержал, или кто на самом деле колол ей что-то запрещённое. Но уж точно не она сама виновата в том, что произошло. Склонна полагать, что микродоза - это как раз и есть объяснение тому, что нашли то, что надо, у кого надо и выдали именно когда надо.. Так, чтобы все эти факторы совпали сразу, бывает только в хороших зрелищных фильмах. Режиссёры сего действа на этот эффект и рассчитывали.
15-летняя девочка - взрослый спортсмен, и спрос с неё как со взрослой. А то удобно получается - как медали получать, так взрослая, а как за приём допинга отвечать - "онажеребенок". К вашему сведению, даже юниоры регистрируются в системе ADAMS, проходят антидопинговые тренинги, подписывают согласие и несут полную ответственность за свои действия. Ответственность за непопадание запрещённых препаратов в организм несёт спортсмен, а не врач, тренер и т.д. Они могут только быть признаны соучастниками, если их вина будет доказана. У Валиевой, если она не соображает, что можно, а чего нельзя принимать, есть мама, которая отвечает за неё.
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Ridl
Самое трудное ещё впереди
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Большой Влад
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Если нет, то Камила боец. Она может выступать под самым высоким давлением. В прошлом сезоне ее четверной тулуп стал более устойчивым.
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Navian
Почему этот комментарий отображается именно так?
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С такой финансовой поддержкой не мудрено. Но этого требовала политическая ситуация. Если бы не ситуация, плюнули бы и выкинули как использованый материал.
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nikolett
Камилу хочется видеть именно на соревновательном льду.
Хотя и в шоу она, конечно, хороша.
Жаль, что этому поколению пришлось принять и пандемию , и отстранение от международных стартов сейчас. Сколько возможностей они потеряли.
А Камиле ещё и это дело выпало на долю, явно не просто так всплывшее именно на ОИ. Налицо сфабрикованность, в любой мере. Как бы там ни было.
Сил этой девочке и пожелания оставаться таким же стойким, добрым и трудолюбивым человеком.
А таланта ей не занимать. Он бесспорен.
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Competition Score
А что, травля беспочвенная? Ничего, что она с тренершей опозорили в очередной раз спортивное сообщество?
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