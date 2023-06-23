Татьяна Навка: «Валиева обладает невероятным талантом и силой характера. Немногие взрослые спортсмены могли бы пройти через такие тернии»
Татьяна Навка высказалась о допинговом скандале вокруг Камилы Валиевой.
– С 2015 года спортсмены из России выступают в условиях санкций. Сначала допинговый скандал, спровоцированный Родченковым, затем травля Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине. Не кажется ли вам, что это было сделано намеренно, чтобы выставить Россию как страну, где на государственном уровне поддерживается употребление допинга?
– Кем и зачем это было сделано, пусть разбираются спортивные функционеры – и российские, и международные. А вот то, что происходило с 15-летней Камилой, — это самая настоящая травля, и это, конечно, чудовищно и совершенно несправедливо. Но я рада, что эта хрупкая девочка не сломалась, не согнулась, а выстояла и стала сильнее, выйдя из всей этой ситуации победителем.
– Удивительно, как Валиева, в столь юном возрасте столкнувшись с чудовищной травлей, выдержала все. Эти юные девочки-фигуристки уже в этом возрасте психологически готовы к таким вызовам? Можно ведь сломаться.
– Немногие взрослые спортсмены могли бы пройти через такие тернии. Это колоссальное испытание, которое мало кому под силу. Думаю, что психологически «быть готовым» к такой травле, которая случилась на Олимпиаде в Пекине, просто невозможно, независимо от возраста.
Камила обладает невероятным талантом и силой характера. Она прошла через выпавшие на ее долю испытания и двигается дальше. Верю в нее и считаю, что ее ждет огромное будущее.
Рада, что у меня есть возможность дать ей площадку для самовыражения, для того, чтобы попробовать себя в самых разных ролях – и, конечно, чтобы зрители, которые любят Камилу, могли наслаждаться ее талантом на льду, – сказала олимпийская чемпионка.
С других : отдайте медаль. И бан.
Хотя и в шоу она, конечно, хороша.
Жаль, что этому поколению пришлось принять и пандемию , и отстранение от международных стартов сейчас. Сколько возможностей они потеряли.
А Камиле ещё и это дело выпало на долю, явно не просто так всплывшее именно на ОИ. Налицо сфабрикованность, в любой мере. Как бы там ни было.
Сил этой девочке и пожелания оставаться таким же стойким, добрым и трудолюбивым человеком.
А таланта ей не занимать. Он бесспорен.