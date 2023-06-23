Татьяна Навка: «Валиева обладает невероятным талантом и силой характера. Немногие взрослые спортсмены могли бы пройти через такие тернии»

Татьяна Навка высказалась о допинговом скандале вокруг Камилы Валиевой.

– С 2015 года спортсмены из России выступают в условиях санкций. Сначала допинговый скандал, спровоцированный Родченковым, затем травля на -2022 в Пекине. Не кажется ли вам, что это было сделано намеренно, чтобы выставить Россию как страну, где на государственном уровне поддерживается употребление допинга?

– Кем и зачем это было сделано, пусть разбираются спортивные функционеры – и российские, и международные. А вот то, что происходило с 15-летней Камилой, — это самая настоящая травля, и это, конечно, чудовищно и совершенно несправедливо. Но я рада, что эта хрупкая девочка не сломалась, не согнулась, а выстояла и стала сильнее, выйдя из всей этой ситуации победителем.

– Удивительно, как Валиева, в столь юном возрасте столкнувшись с чудовищной травлей, выдержала все. Эти юные девочки-фигуристки уже в этом возрасте психологически готовы к таким вызовам? Можно ведь сломаться.

– Немногие взрослые спортсмены могли бы пройти через такие тернии. Это колоссальное испытание, которое мало кому под силу. Думаю, что психологически «быть готовым» к такой травле, которая случилась на Олимпиаде в Пекине, просто невозможно, независимо от возраста.

Камила обладает невероятным талантом и силой характера. Она прошла через выпавшие на ее долю испытания и двигается дальше. Верю в нее и считаю, что ее ждет огромное будущее.

Рада, что у меня есть возможность дать ей площадку для самовыражения, для того, чтобы попробовать себя в самых разных ролях – и, конечно, чтобы зрители, которые любят Камилу, могли наслаждаться ее талантом на льду, – сказала олимпийская чемпионка.