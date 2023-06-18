«Саша не купается, но если вы наберете 10 тысяч комментариев, мы ее заставим». Трусова показала видео со сбора в Армении

Фигуристка Александра Трусова опубликовала видео со сбора в Армении.

Трусова готовится к сезону в составе группы Светланы Соколовской – сейчас спортсмены тренируются в Ереване.

«Всем привет! Мы приехали на озеро Севан. Многие решили искупаться: Марк, Артур, Софа, Алина. Настя купаться не будет», – сказала Трусова в видео для телеграм-канала.

«А Саша не купается, но если вы наберете 10 тысяч комментариев под этим «кружочком» (видео – Sports.ru), мы ее заставим», – отметил Кондратюк.

«Нет, купаться я не буду в любом случае», – смеясь ответила Трусова.