«Саша не купается, но если вы наберете 10 тысяч комментариев, мы ее заставим». Трусова показала видео со сбора в Армении

Теги сборная России видео мужское катание женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Александра Трусова Артур Даниелян Софья Самоделкина Алина Урушадзе Марк Кондратюк Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова опубликовала видео со сбора в Армении.

Трусова готовится к сезону в составе группы Светланы Соколовской – сейчас спортсмены тренируются в Ереване.

«Всем привет! Мы приехали на озеро Севан. Многие решили искупаться: Марк, Артур, Софа, Алина. Настя купаться не будет», – сказала Трусова в видео для телеграм-канала.

«А Саша не купается, но если вы наберете 10 тысяч комментариев под этим «кружочком» (видео – Sports.ru), мы ее заставим», – отметил Кондратюк.

«Нет, купаться я не буду в любом случае», – смеясь ответила Трусова.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий