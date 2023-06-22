Татьяна Тарасова: «Здоровье у меня нормальное. Кому‑то хочется написать о том, что со мной что‑то случилось. Со мной все хорошо»

Татьяна Тарасова сообщила, что со здоровьем у нее все нормально.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Тарасова недавно потеряла сознание, находясь дома, и ей вызвали скорую.

«Здоровье у меня нормальное, скорую не вызывала и никуда не ездила.

Наверное, кому‑то хочется написать о том, что со мной что‑то случилось. Со мной все хорошо», — сказала Тарасова.