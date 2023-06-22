Татьяна Тарасова: «Здоровье у меня нормальное. Кому‑то хочется написать о том, что со мной что‑то случилось. Со мной все хорошо»

Теги Татьяна Тарасова Матч ТВ Фигурное катание

Татьяна Тарасова сообщила, что со здоровьем у нее все нормально.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Тарасова недавно потеряла сознание, находясь дома, и ей вызвали скорую.

«Здоровье у меня нормальное, скорую не вызывала и никуда не ездила.

Наверное, кому‑то хочется написать о том, что со мной что‑то случилось. Со мной все хорошо», — сказала Тарасова.

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5 комментариев

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СемёнСемёныч
Мои папа и мама. Я живу хорошо, просто замечательно, здоровье моё нормальное, у меня все есть, без вас очень скучаю, особенно по вечерам..... (Простоквашино)
Пусть всё будет хорошо у Татьяны Анатольевны
+4
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Tatiana Klm
Ну и слава богу!
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Александр Скворцов
Здоровья Татьяне Анатольевне!
+2
-1
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Manukello
брешет бабка
+1
0
+1
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Кокич
— Как здоровье, Рабинович?
— Не дождётесь!
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