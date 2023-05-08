Татьяна Тарасова: «Катарина Витт — нормальный человек, выдающаяся спортсменка, она все понимает. Спасибо ей большое»
Татьяна Тарасова оценила слова Катарины Витт о необходимости допуска россиян к соревнованиям.
Двукратная олимпийская чемпионка из Германии выступила за возвращение российских фигуристов на международную арену.
— Катарина — нормальный человек, выдающаяся спортсменка, она все понимает. Спасибо ей большое.
— Такие мнения могут влиять на позицию МОК?
— Думаю, да, — заявила Тарасова.
Катарина Витт выступила за возвращение российских спортсменов на международную арену: «Жизненно необходимо пожимать друг другу руки»
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