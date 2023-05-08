Татьяна Тарасова: «Катарина Витт — нормальный человек, выдающаяся спортсменка, она все понимает. Спасибо ей большое»

Теги Татьяна Тарасова сборная России МОК Катарина Витт Матч ТВ Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила слова Катарины Витт о необходимости допуска россиян к соревнованиям.

Двукратная олимпийская чемпионка из Германии выступила за возвращение российских фигуристов на международную арену. 

— Катарина — нормальный человек, выдающаяся спортсменка, она все понимает. Спасибо ей большое.

— Такие мнения могут влиять на позицию МОК?

— Думаю, да, — заявила Тарасова. 

Катарина Витт выступила за возвращение российских спортсменов на международную арену: «Жизненно необходимо пожимать друг другу руки»

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7 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Катарина, как и ТАТ, создавала мировое ФК. Ей тяжело видеть, как его разрушают люди, которые ничего стоящего для ФК не сделали.
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Зулфира Мухаметшина
Катарина умница,молодец.Думает профессионально.
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Тайга86
Катарина просто из другого времени, ей не за что переживать, она самодостаточна и от этого более смелая в высказываниях. Голова помнит, что такое настоящий спорт, без навязываний, политики, основанный на самых правильных принципах сообщества, хотя и раньше, думаю, всякое бывало...Но то, что происходит сейчас и в каких масштабах, тем, кто жил и творил намного раньше, воспринимать действительно тяжело и грустно. Спасибо ей за поддержку, но наверное более ценными были бы подобные высказывания от тех, кто именно сейчас причастен к спорту - самих действующих спортсменов, руководителей и тд. Всем им разума, дальновидности и большой любви к спорту...и только к спорту, как он есть.
+4
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Светлана М
Спасибо всем, кто защищает наших спортсменов. К сожалению, таких не много
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София Хайн
Ответ Маргарита В Сафронова
Катарина, как и ТАТ, создавала мировое ФК. Ей тяжело видеть, как его разрушают люди, которые ничего стоящего для ФК не сделали.
Создавала Юта Мюллер. Которую просто вышвырнули после объединения Германии. Но Кати, когда допустили профи до ОИ, вернулась и настояла на том, что будет готовиться только с Ютой Мюллер
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София Хайн
Ответ Тайга86
Катарина просто из другого времени, ей не за что переживать, она самодостаточна и от этого более смелая в высказываниях. Голова помнит, что такое настоящий спорт, без навязываний, политики, основанный на самых правильных принципах сообщества, хотя и раньше, думаю, всякое бывало...Но то, что происходит сейчас и в каких масштабах, тем, кто жил и творил намного раньше, воспринимать действительно тяжело и грустно. Спасибо ей за поддержку, но наверное более ценными были бы подобные высказывания от тех, кто именно сейчас причастен к спорту - самих действующих спортсменов, руководителей и тд. Всем им разума, дальновидности и большой любви к спорту...и только к спорту, как он есть.
Кати как раз отлично знает, что такое политика а спорте. Поэтому она против
0
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