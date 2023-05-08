Татьяна Тарасова: «Катарина Витт — нормальный человек, выдающаяся спортсменка, она все понимает. Спасибо ей большое»

Татьяна Тарасова оценила слова Катарины Витт о необходимости допуска россиян к соревнованиям.

Двукратная олимпийская чемпионка из Германии выступила за возвращение российских фигуристов на международную арену.

— Катарина — нормальный человек, выдающаяся спортсменка, она все понимает. Спасибо ей большое.

— Такие мнения могут влиять на позицию ?

— Думаю, да, — заявила Тарасова.

Катарина Витт выступила за возвращение российских спортсменов на международную арену: «Жизненно необходимо пожимать друг другу руки»