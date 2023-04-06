Татьяна Тарасова: «Ситуации с жестоким обращением с детьми бывают в фигурном катании, но это редкость»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Матч ТВ Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что в фигурном катании жестокое обращение с детьми – редкость

«Ситуации с жестоким обращением с детьми бывают в фигурном катании, но это редкость», – заявила Тарасова. 

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1 комментарий

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Sat397
Татьяне Анатольевне ли не знать)))
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