Татьяна Тарасова: «Ситуации с жестоким обращением с детьми бывают в фигурном катании, но это редкость»
Татьяна Тарасова считает, что в фигурном катании жестокое обращение с детьми – редкость
«Ситуации с жестоким обращением с детьми бывают в фигурном катании, но это редкость», – заявила Тарасова.
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