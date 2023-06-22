Белорусские фигуристки Варвара Кисель и Милина Ромашова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил
Антидопинговое агентство Беларуси дисквалифицировало фигуристок Кисель и Ромашову.
Информация опубликована на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Дисквалификация 16-летней Варвары Кисель началась 20 января 2023 года и завершится 19 января 2025 года. Спортсменка на данный момент числится в академии «Ангелы Плющенко».
17-летняя Милана Ромашова дисквалифицирована с 12 мая 2023 года по 11 мая 2025-го.
Короч, по классике:" Не был, не был, не был, не был, даже рядом не стоял!"
Может, она не с положительной пробой попалась, а просрочила допинг-контроль.
Но раз за разом на те же грабли. Чужой опыт не урок, хотят на себе проверить.