Белорусские фигуристки Варвара Кисель и Милина Ромашова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

Теги допинг женское катание сборная Беларуси Варвара Кисель Милана Ромашова Фигурное катание

Антидопинговое агентство Беларуси дисквалифицировало фигуристок Кисель и Ромашову.

Информация опубликована на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). 

Дисквалификация 16-летней Варвары Кисель началась 20 января 2023 года и завершится 19 января 2025 года. Спортсменка на данный момент числится в академии «Ангелы Плющенко». 

17-летняя Милана Ромашова дисквалифицирована с 12 мая 2023 года по 11 мая 2025-го. 

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93 комментария

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Voronok
Помню Рудковская что-то лепетала о чистых спортсменах и Валиевой. Может быть еще раз выскажется?
+52
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+47
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Самая цитируемая и вообще недура
Ждем поста Кисель в соцсетях "Евгений Викторович меня не знает, не видел, ни разу не тренировал и вообще таблетки отбирал".

Короч, по классике:" Не был, не был, не был, не был, даже рядом не стоял!"
+41
-5
+36
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Viktoria dek
Евгений, Яна вам слово...
+36
-3
+33
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elmih16
Ответ Voronok
Помню Рудковская что-то лепетала о чистых спортсменах и Валиевой. Может быть еще раз выскажется?
Карма она такая .Сто раз подумать бы, прежде чем в публичное пространство рот открывать.
+20
-4
+16
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Евгения Гринева
Ответ Viktoria dek
Евгений, Яна вам слово...
"Я свое мнение оставлю при себе" – сказала Рудковская
+17
-3
+14
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Kareglazaya
Интересно, Евгений предпочтет молчать (мораторий же!) или не выдержит и даст интервью на тему: "Она у нас не тренировалась, и ее здоровьем занимались не наши врачи, и вообще она сама втихаря наелась допинга"))
+12
-2
+10
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Sgi
Ответ Рав. Зильберман
Кисель ахахахахах вот это фамилия кисель 🤣🤣🤣🤣
Написал Зильберман…. 🤦🏻‍♂️
+9
0
+9
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Black&White
Не понимаю вашего злорадства, не так наверное, было приятно, когда Георгиевна в эфире про невинность лепетала и Камиллу одну к журналистам выпускали?
А кто там у нас громче всех кричал :"Держи вора!", покачивая лабутенами? Не припоминаете?
+11
-2
+9
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Два уха
Чем там в бракадемии детей пичкают? Требуется тщательное расследование данного инцидента.
+12
-4
+8
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Ягун Ягунини
Ответ Sky Smoker
Нарушение антидопинговых правил же может включать в себя и неявку или отсутствие в момент официального ального взятия пробы? Али как? Может, она не с положительной пробой попалась, а просрочила допинг-контроль.
Да, но за одно подобное нарушение дисквалификация не наступает, спортсмену дают предупреждения, на жаргоне "флажок". Если в течении года спортсмен получает три таких флажка, то есть основания для дисквалификации. А если нет, то через год флажок снимается.
+8
0
+8
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Адриана
Ну ничего ж себе новость....вспоминаются слова Рудковской про чистых спортсменов и Валиеву...Когда уже она поймет, что молчание - золото...
+10
-2
+8
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Два уха
Ответ Voronok
Помню Рудковская что-то лепетала о чистых спортсменах и Валиевой. Может быть еще раз выскажется?
Вот ответка и прилетела яночке.
+12
-5
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Анна Беляева
Ответ Sky Smoker
Нарушение антидопинговых правил же может включать в себя и неявку или отсутствие в момент официального ального взятия пробы? Али как? Может, она не с положительной пробой попалась, а просрочила допинг-контроль.
За пропуск допинг-пробы, вроде не дают столько. Говорят мочегонное у Ромашовой. Но, вообще, надо спортпит, выделяемый федерацией проверять, две спортсменки в течение полугода. Запросто может быть что-то в партии витаминов или спортивного питания.
+8
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Kareglazaya
Ответ Viktoria dek
Евгений, Яна вам слово...
У них мораторий на интервью, ими же и объявленный))))
+6
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sashafan2
Будут ли теперь Плющенко называть тренером-допингистом?
+7
-2
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Додик Аксель
Нарушение антидопинговых правил включает 11 пунктов. И совсем необязательно, что это связано с запрещённой субстанцией. Надеюсь, что позже разъяснят конкретное нарушение ими антидопинговых правил.
+6
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Анна Беляева
Ответ Black&White
Что-то тут никто не кричит, "онажеребенок", хотя она того же года, что и Камилла. Почему-то про ответочку заговорили.
Потому что, рядясь в белые одежды, не удивляйся, когда в пятна на них будут тыкать особенно яростно. Помолчали бы лишний раз хозяева ангельской богадельни, про них бы тоже помолчали. А коли кидались камнями, живя в стекланном доме, то странно удивляться звону стекла.
+6
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Е...С
Ответ Два уха
У Рамашовой фуросемид.
Очередное похудение.
+5
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Sky Smoker
Нарушение антидопинговых правил же может включать в себя и неявку или отсутствие в момент официального ального взятия пробы? Али как?
Может, она не с положительной пробой попалась, а просрочила допинг-контроль.
+7
-3
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Ягун Ягунини
Ответ stella88
Фуросемид вполне запрещенная субстанция) Это у Ромашовой.
На фуросемиде в своё время Ларионов попадался, который в паре с Базаровой катал, и отсидел сезон дисквалификации. И Сотскова тоже, но "десятку" ей впаяли за справку от врача, не имеющего лицензии, т.е. посчитали справку поддельной. Сам по себе фуросемид не является допингом, но как сильный диуретик выводит из организма следы употребления допинга, поэтому запрещен. Многие принимают его для того, что бы сбросить лишний вес, а для фигуристов это актуально.
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Lennuci
Батюшки-светы, неужто Янкины рекламируемые витамины или зубная паста паленые оказались?
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именименя
Интересно, одних малоизвестных быстренько дисквалифицировали, а из за другой скоро 1,5 года как 3 команды в подвешенном состоянии не могут свои заслуженные медали получить, а виновнице хоть бы хны.
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Лакс
И что скажет словоохотливая Яна. Помнится она требовала призвать к ответу один ТШ.
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Olga.t
Ответ Е...С
Очередное похудение.
"Уж сколько раз твердили миру... " ©
Но раз за разом на те же грабли. Чужой опыт не урок, хотят на себе проверить.
+4
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Анна Беляева
Ответ vanessa2021
Я бы подождала официальную информацию. А то все помним, как на ОИ прошла утка, что у когото в нашей сборной "драгс" обнаружили и потом Кондратюка и Кацалапова затоптали, что они типа травку покурили. Марк потому что богема, Кац потому что спина больная. На самом деле ситуация оказалась совсем другой.
Так дисквалификация - это более чем официальная информация. Два года - очень приличный срок. Это точно не просто - не пришел на сдачу допинг-пробы. Для такого надо системно не ходить и пропускать или скрываться огордами под крики офицеров допинг-контроля, да и то обычно наказание в месяцы, а не в годы.
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