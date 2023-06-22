Белорусские фигуристки Варвара Кисель и Милина Ромашова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

Антидопинговое агентство Беларуси дисквалифицировало фигуристок Кисель и Ромашову.

Информация опубликована на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Дисквалификация 16-летней Варвары Кисель началась 20 января 2023 года и завершится 19 января 2025 года. Спортсменка на данный момент числится в академии «Ангелы Плющенко».

17-летняя Милана Ромашова дисквалифицирована с 12 мая 2023 года по 11 мая 2025-го.