Танцевальный дуэт Софья Тютюнина – Андрей Багин распался

Распался танцевальный дуэт Софья Тютюнина – Андрей Багин.

Об этом сообщил тренер фигуристов Александр Жулин.

В прошлом сезоне пара заняла стала четвертой на чемпионате России и завоевала серебро Финала Гран-при России.

«Тютюнина и Багин завершили совместную карьеру. Софья находится в поиске партнера в моей группе, Андрей размышляет, что ему делать дальше», – сказал Жулин.