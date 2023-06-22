Танцевальный дуэт Софья Тютюнина – Андрей Багин распался

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Андрей Багин Софья Тютюнина Фигурное катание

Распался танцевальный дуэт Софья Тютюнина – Андрей Багин.

Об этом сообщил тренер фигуристов Александр Жулин.

В прошлом сезоне пара заняла стала четвертой на чемпионате России и завоевала серебро Финала Гран-при России.

«Тютюнина и Багин завершили совместную карьеру. Софья находится в поиске партнера в моей группе, Андрей размышляет, что ему делать дальше», – сказал Жулин.

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ёжик_в_тумане
ДС продолжают уничтожать конкурентов😏.🤣
+42
-13
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Это видимо всё ещё воздействие на наши танцы разрушительной силы Дэвисов)
+36
-13
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MockingBird
Обычно жаль, когда пары распадаются.
А тут совершенно не жаль. Ни по отдельности партнеры не впечатляли, ни вместе.
Софье удачи с поиском партнера (зря Шустицкого бросила). Андрей надеюсь закончит))
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lana Kazakova
Нужна огромная схема с хронологией создания и распада танцевальных пар. А то свихнуться можно пытаясь вспомнить круговорот партнёров и партнёрш в танцах.
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Кого Софья себе может найти в группе Жулина? А Багин понял, что в группе Жулина он уже не на первых ролях.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ритт
Так и надо Тютюниной! Бросила Шустицкого ради Багина, теперь ищи нового партнера.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Может, Багин наконец-то закончит?
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алё? Алёна
Ответ Евгения Гринева
Очень все печально, на самом деле, в танцах. Сейчас у нашей первой пары партнеру 28 будет, вряд ли он еще долго прокатается и партнерша нестабильная. СБ возрастные после большого перерыва, неизвестно в какой форме вернуться. А дальше пропасть. Одна надежда на КА в перспективе (но там партнер тоже с чудинкой)
Пасечник Некрасов хорошие.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лиля Симонова
Ответ Ёжик_в_тумане
ДС продолжают уничтожать конкурентов😏.🤣
Сильны, однако!)
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Ответ Lana74
Багин уже "старый", можно и закончить
Он не "старый", он просто в танцах лишний
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лиля Симонова
Ответ Oleandra
Это видимо всё ещё воздействие на наши танцы разрушительной силы Дэвисов)
Странно, что спортс это в заголовок не внес, сейчас бы куча комментариев прилетела.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анаис_Анаис
Они не смотрелись, и даже в отсутствии некоторых пар из нынешнего топа пролетели мимо пьедестала на ЧР. Багин меня ещё с Аннабель смущал - какой-то непластичный он.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mariaku
Софья кажется умной, Багин - деревянный, в целом дуэт был так себе, да и постановки у них были в прошлом сезоне не очень. От их номера под русский рэп на Кубке Первого, увиденного с трибун, мне просто стало дурно. Нравился дуэт Тютюниной с Шустицким. Может быть, вернутся друг к другу.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аленка_76
Это было ожидаемо(
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгения Гринева
Очень все печально, на самом деле, в танцах. Сейчас у нашей первой пары партнеру 28 будет, вряд ли он еще долго прокатается и партнерша нестабильная. СБ возрастные после большого перерыва, неизвестно в какой форме вернуться. А дальше пропасть. Одна надежда на КА в перспективе (но там партнер тоже с чудинкой)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Defender64
Ничего удивительного, как по мне.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лиля Симонова
Ответ Дудабот Уно
И не жаль. Хорошо бы Соне найти партнёра до осени.
Чего его искать. Пусть Шустицкого обратно берёт. Он вроде тоже распался со своей партнершей.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Волков
На это явно повлиял переход двух Лидирующих пар в группу к Жулину.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Svetmel
Он ещё размышляет? Заканчивать! Без вариантов)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анаис_Анаис
Ответ Katerina Sunny
Кого Софья себе может найти в группе Жулина? А Багин понял, что в группе Жулина он уже не на первых ролях.
Он и так не был. Они на всех стартах были ниже Дроздов.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люсия Федосова
.Жаль что наши пары в танцах распадаются .да возрождения ждать еще нескоро .Такое ощущение что ФФКР наплевать что происходит в танцах .А жаль
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rina
Багин наверное все, закончит.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a71
Баба с возу, кобыле легче.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дудабот Уно
И не жаль. Хорошо бы Соне найти партнёра до осени.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лемур
Ответ Алё? Алёна
Пасечник Некрасов хорошие.
Ангелопулы!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий