Танцевальный дуэт Софья Тютюнина – Андрей Багин распался
Распался танцевальный дуэт Софья Тютюнина – Андрей Багин.
Об этом сообщил тренер фигуристов Александр Жулин.
В прошлом сезоне пара заняла стала четвертой на чемпионате России и завоевала серебро Финала Гран-при России.
«Тютюнина и Багин завершили совместную карьеру. Софья находится в поиске партнера в моей группе, Андрей размышляет, что ему делать дальше», – сказал Жулин.
А тут совершенно не жаль. Ни по отдельности партнеры не впечатляли, ни вместе.
Софье удачи с поиском партнера (зря Шустицкого бросила). Андрей надеюсь закончит))