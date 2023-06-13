Трусова, Кондратюк, Самарин и другие фигуристы группы Соколовской проведут сбор в Ереване
Фигуристы группы Светланы Соколовской 14–29 июня проведут сбор в Ереване, столице Армении.
«Завтра утром вылетаем всей нашей группой – Александра Трусова, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Григорий Федоров, Николай Колесников, Лиза Куликова и Михаил Тихонов – на сбор в Ереване.
Он продлится до 29 июня. Там же будет тренироваться и группа Евгения Рукавицына», – рассказала Соколовская.
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По чьему заказу здесь волну постоянно разгоняете? Или это у вас просто хобби такое? =)