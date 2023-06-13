Трусова, Кондратюк, Самарин и другие фигуристы группы Соколовской проведут сбор в Ереване

Теги сборная России мужское катание женское катание Евгений Рукавицын Александр Самарин Светлана Соколовская Александра Трусова Софья Самоделкина Николай Колесников Марк Кондратюк Елизавета Куликова Григорий Федоров Михаил Тихонов Фигурное катание

Фигуристы группы Светланы Соколовской 14–29 июня проведут сбор в Ереване, столице Армении.

«Завтра утром вылетаем всей нашей группой – Александра Трусова, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Григорий Федоров, Николай Колесников, Лиза Куликова и Михаил Тихонов – на сбор в Ереване.

Он продлится до 29 июня. Там же будет тренироваться и группа Евгения Рукавицына», – рассказала Соколовская.

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12 комментариев

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REA-13
Ответ Toba Door
А что там делает Трусова, к шоу будет готовится, да и на какие бабки по зарубежам разьезжают одни, почему другие в Новогорске тухнут, чтобы копейка побольше для белого пальто оставалась
Смотрю, вы знатный провокатор. ;) То на всех фигуристок накидываете, то делаете вид, что их защищаете.
По чьему заказу здесь волну постоянно разгоняете? Или это у вас просто хобби такое? =)
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Katerina Sunny
Вот и Софа на сборах будет.
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galik55
Ура Самоделкина на сборах. Софе восстановления и удачи и всем ребятам, особенно люблю Лизоньку Куликова, Колесникова и Сашу.
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Сайтама
Красивый город.
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ВИван
Замечательной команде успешных тренировок и отличного отдыха в прекрасном Ереване!
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Сергей Жарковский
Успехов вам ребята!👏
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vanessa2021
Милой Самоделочке- удачи в сезоне. В прошлом сезоне Софа очень сильно росла, надеюсь, рост остановится в этом году и можно будет набирать форму.
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Anna Stefan
О, у Великого Тренера новое приобретение✌
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Алё? Алёна
Сейчас нахожусь в Ереване, очень, очень жарко! Немного спасают дожди!
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