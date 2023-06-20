Валиева о шоу «Спящая красавица»: «Надеюсь, принцесса Лея у меня получится красивой, интересной, другой, чем мои остальные образы»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Камила Валиева поделилась ожиданиями от исполнения роли принцессы Леи в ледовом шоу.

Сегодня в Сочи пройдет премьера шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Камила, какая из трех ролей, которые ты катала в ледовых шоу Татьяны Навки, тебе ближе?

– Наверное, все близки. Когда катаю, во все роли вживаюсь. Они становятся частью меня. Надеюсь, принцесса Лея у меня получится красивой, интересной, другой, чем мои остальные образы, – сказала Валиева.

«Камилу впереди ждут огромные победы. Но это огромное счастье, что она может попробовать себя в разных ролях. Она перенесет этот опыт потом в свои спортивные программы», – добавила Навка.

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2 комментария

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NataliaB.3003
🥰🥰🥰
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Сайтама
получится красивой, интересной, другой, чем мои остальные образы, – сказала Валиева.

Правильнее написать :

получится ДРУГОЙ, КРАСИВЕЕ, ИНТЕРЕСНЕЕ, ... чем мои остальные образы

Куда подевалась московская дикция?)))
И отличное образование? )))

А ведь такую речь про форум "написала" 😄
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