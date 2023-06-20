Валиева о шоу «Спящая красавица»: «Надеюсь, принцесса Лея у меня получится красивой, интересной, другой, чем мои остальные образы»

Камила Валиева поделилась ожиданиями от исполнения роли принцессы Леи в ледовом шоу.

Сегодня в Сочи пройдет премьера шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

– , какая из трех ролей, которые ты катала в ледовых шоу , тебе ближе?

– Наверное, все близки. Когда катаю, во все роли вживаюсь. Они становятся частью меня. Надеюсь, принцесса Лея у меня получится красивой, интересной, другой, чем мои остальные образы, – сказала Валиева.

«Камилу впереди ждут огромные победы. Но это огромное счастье, что она может попробовать себя в разных ролях. Она перенесет этот опыт потом в свои спортивные программы», – добавила Навка.