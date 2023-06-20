Валиева о шоу «Спящая красавица»: «Надеюсь, принцесса Лея у меня получится красивой, интересной, другой, чем мои остальные образы»
Камила Валиева поделилась ожиданиями от исполнения роли принцессы Леи в ледовом шоу.
Сегодня в Сочи пройдет премьера шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
– Камила, какая из трех ролей, которые ты катала в ледовых шоу Татьяны Навки, тебе ближе?
– Наверное, все близки. Когда катаю, во все роли вживаюсь. Они становятся частью меня. Надеюсь, принцесса Лея у меня получится красивой, интересной, другой, чем мои остальные образы, – сказала Валиева.
«Камилу впереди ждут огромные победы. Но это огромное счастье, что она может попробовать себя в разных ролях. Она перенесет этот опыт потом в свои спортивные программы», – добавила Навка.
Правильнее написать :
получится ДРУГОЙ, КРАСИВЕЕ, ИНТЕРЕСНЕЕ, ... чем мои остальные образы
Куда подевалась московская дикция?)))
И отличное образование? )))
А ведь такую речь про форум "написала" 😄