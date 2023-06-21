«Не встречаемся с Ангелополом, не сижу на диетах, буду поступать на спортивного режиссера». Кагановская ответила на вопросы болельщиков

Фигуристка Василиса Кагановская ответила на вопросы подписчиков в соцсети.

Кагановская выступает в танцах на льду в дуэте с Валерием Ангелополом.

«Ребята, на самом деле я не ожидала, что будет такое количество вопросов! Отвечаю на самые популярные.

1. Нет, мы не встречаемся с Валерой.

2. Нет, не состою в отношениях.

3. Я занимаюсь фигурным катанием всю жизнь, начала в 3 года.

4. Мне 17 лет.

5. Мой рост – 158 см.

6. Как я сдала ЕГЭ: литература – 73, русский язык – 75, математика – 4.

7. Я буду поступать в РГУФК (Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма – Sports.ru) на спортивного режиссера.

8. Нет, я не сижу на диетах. Ем все, что хочу и когда хочу, просто слушаю свой организм и не переедаю.

9. Я говорю по-русски и учу английский. Другие языки я не знаю.

10. Программы для нового сезона поставлены, мы начинаем сезон в сентябре.

Почему так много вопросов – нетрадиционной ли я ориентации? Вы с чего это взяли?

Конечно, мы продолжаем кататься, это наша жизнь и работа. Мы не ссорились с Валерой», – написала фигуристка.