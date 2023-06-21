«Не встречаемся с Ангелополом, не сижу на диетах, буду поступать на спортивного режиссера». Кагановская ответила на вопросы болельщиков

Теги сборная России танцы на льду Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Фигуристка Василиса Кагановская ответила на вопросы подписчиков в соцсети.

Кагановская выступает в танцах на льду в дуэте с Валерием Ангелополом.

«Ребята, на самом деле я не ожидала, что будет такое количество вопросов! Отвечаю на самые популярные. 

1. Нет, мы не встречаемся с Валерой.

2. Нет, не состою в отношениях.

3. Я занимаюсь фигурным катанием всю жизнь, начала в 3 года.

4. Мне 17 лет.

5. Мой рост – 158 см.

6. Как я сдала ЕГЭ: литература – 73, русский язык – 75, математика – 4. 

7. Я буду поступать в РГУФК (Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма – Sports.ru) на спортивного режиссера.

8. Нет, я не сижу на диетах. Ем все, что хочу и когда хочу, просто слушаю свой организм и не переедаю.

9. Я говорю по-русски и учу английский. Другие языки я не знаю.

10. Программы для нового сезона поставлены, мы начинаем сезон в сентябре.

Почему так много вопросов – нетрадиционной ли я ориентации? Вы с чего это взяли? 

Конечно, мы продолжаем кататься, это наша жизнь и работа. Мы не ссорились с Валерой», – написала фигуристка. 

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1 комментарий

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Hiro Nakamura
Васька - вперёд! Мы за тебя с Валерой болеем!
+2
0
+2
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