«Не встречаемся с Ангелополом, не сижу на диетах, буду поступать на спортивного режиссера». Кагановская ответила на вопросы болельщиков
Фигуристка Василиса Кагановская ответила на вопросы подписчиков в соцсети.
Кагановская выступает в танцах на льду в дуэте с Валерием Ангелополом.
«Ребята, на самом деле я не ожидала, что будет такое количество вопросов! Отвечаю на самые популярные.
1. Нет, мы не встречаемся с Валерой.
2. Нет, не состою в отношениях.
3. Я занимаюсь фигурным катанием всю жизнь, начала в 3 года.
4. Мне 17 лет.
5. Мой рост – 158 см.
6. Как я сдала ЕГЭ: литература – 73, русский язык – 75, математика – 4.
7. Я буду поступать в РГУФК (Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма – Sports.ru) на спортивного режиссера.
8. Нет, я не сижу на диетах. Ем все, что хочу и когда хочу, просто слушаю свой организм и не переедаю.
9. Я говорю по-русски и учу английский. Другие языки я не знаю.
10. Программы для нового сезона поставлены, мы начинаем сезон в сентябре.
Почему так много вопросов – нетрадиционной ли я ориентации? Вы с чего это взяли?
Конечно, мы продолжаем кататься, это наша жизнь и работа. Мы не ссорились с Валерой», – написала фигуристка.
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