Кагановская о попадании в сборную: «Это очень ценно для нас. Будем стараться улучшаться с каждым днем»

Теги сборная России танцы на льду ФФКР Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Фигуристка Василиса Кагановская высказалась о своем попадании в сборную России.

Кагановская выступает в танцах на льду с Валерием Ангелополом, в этом году они побеждали в финале Гран-при России. Министерство спорта РФ включило их в список кандидатов в национальную команду на новый сезон.

«Мы очень рады! Хотим сказать огромное спасибо Анжелике Алексеевне (Крыловой) и всем, кто с нами работал. И, конечно, спасибо федерации.

Это очень ценно для нас. Мы готовы работать, чтобы это сохранить. Будем стараться улучшаться с каждым днем», – сказала Кагановская.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий