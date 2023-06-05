Кагановская о попадании в сборную: «Это очень ценно для нас. Будем стараться улучшаться с каждым днем»
Фигуристка Василиса Кагановская высказалась о своем попадании в сборную России.
Кагановская выступает в танцах на льду с Валерием Ангелополом, в этом году они побеждали в финале Гран-при России. Министерство спорта РФ включило их в список кандидатов в национальную команду на новый сезон.
«Мы очень рады! Хотим сказать огромное спасибо Анжелике Алексеевне (Крыловой) и всем, кто с нами работал. И, конечно, спасибо федерации.
Это очень ценно для нас. Мы готовы работать, чтобы это сохранить. Будем стараться улучшаться с каждым днем», – сказала Кагановская.
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