Василиса Кагановская: «Сезон закончен. Большое спасибо Анжелике Крыловой, мы постараемся никогда не подводить и быть хорошими спортсменами»

Василиса Кагановская, выступающая в танцах на льду с Валерием Ангелополом, подвела итоги сезона.

«Все! Сезон закончен.

Для начала хочу сказать безумно большое спасибо нашей Анжелике Алексеевне ( ). Спасибо за все, что вы для нас делаете, все, что у нас есть – это ваша заслуга! Мы вас очень любим и ценим, спасибо, что вы у нас есть. Мы постараемся вас никогда не подводить и быть хорошими спортсменами.

Спасибо всему тренерскому штабу, всем, кто принимал участие в работе с нами.

Спасибо большое за приглашение в шоу, было большой честью выступать и общаться с великими спортсменами, спасибо всей команде.

Спасибо всем моим близким, кто был рядом и меня поддерживал.

Конечно, спасибо всем болельщикам! Мы вас всех очень любим, спасибо за все, что вы для нас делаете! За поддержку, подарки, теплые слова.

Спасибо Федерации за такой классный и масштабный сезон!

Ну, Валерочка, куда же без тебя, мой родной! Спасибо тебе за все, за то, что рядом, за поддержку, да просто за все, что ты для меня делаешь. Люблю тебя, ценю и хочу идти рука об руку дальше, дальше, дальше! Очень буду по тебе скучать.

Все, на этой хорошей ноте я пошла пытаться сдать ЕГЭ», – написала в соцсети.