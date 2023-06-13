Валиева о шоу «Спящая красавица»: «Я исполню роль Принцессы Леи. Это будет незабываемое путешествие в мир настоящей сказки»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева рассказала об участии в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Показы шоу будут проходить в Сочи с 20 июня по 30 сентября.

«Дорогие друзья, приглашаю вас на незабываемую сказку «Спящая красавица». Премьера состоится уже через неделю! Я исполню роль Принцессы Леи 🧚🏼

Это будет незабываемое путешествие в мир настоящей сказки!✨», – написала Валиева в инстаграме.

«С нетерпением жду нашей встречи в Сочи Парке!❤️» – добавила она.

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24 комментария

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aza.nova
Премьера - в каком смысле? Вроде, шоу уже давнее....
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Lilek Li
Такой ооогромной принцессы, мир еще не видал))
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Unona73
Ответ Nadert@
Красочные покатушки. Никакой разницы, кто там в главной роли катается.
Да нет,Катар был незабываем!)
+7
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Nadert@
Красочные покатушки. Никакой разницы, кто там в главной роли катается.
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La Gushka
Капюшон не забыть!
+10
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Lilek Li
Ответ REA-13
Почему не видал? Неужели Загитова не исполняла эту роль?
лапо,чемпионку с допингисткой))
+10
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asusp527
Ответ Lilek Li
Такой ооогромной принцессы, мир еще не видал))
Да уж, габариты напоминают Фросино: "Я как запою- в правлении слышно"😂
+7
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Unona73
Ответ REA-13
Почему не видал? Неужели Загитова не исполняла эту роль?
дадада,все мы помним забег фигуристок,где была мама в белом и три дюймовочки))
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Маргарита Михайловна
Валиеву ждёт очередной провал. Артистизма ей явно не хватает и смотреться опять будет неуклюже.
+23
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lundian
принцесса лея спящая красавица? а мачеха кто, дарт вейдер?
+2
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Arzu0203
премьера была 4 года назад, и не с тобой в главной роли
+4
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Pelageya_20
Ответ Мэй Касахара
Ну уж плечами Алиночку в размерах никто на превзойдет)
Самые широкие плечи как раз у Камилы, и это в 17 лет
+2
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Arzu0203
Ответ Бедоносец
Ками с ласточки носом точно не рухнет поэтому шоу будет славным и успешным.👌
ага, она без ласточки носом на ровном месте в АЦ неплохо ныряла😂
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Roman Roman
Ответ aza.nova
Премьера - в каком смысле? Вроде, шоу уже давнее....
это другое 🤣
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lundian
Ответ La Gushka
Капюшон не забыть!
в капюшоне она императора играть будет. 2 роли в одном спектакле
+3
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