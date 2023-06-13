Валиева о шоу «Спящая красавица»: «Я исполню роль Принцессы Леи. Это будет незабываемое путешествие в мир настоящей сказки»

Фигуристка Камила Валиева рассказала об участии в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Показы шоу будут проходить в Сочи с 20 июня по 30 сентября.

«Дорогие друзья, приглашаю вас на незабываемую сказку «Спящая красавица». Премьера состоится уже через неделю! Я исполню роль Принцессы Леи 🧚🏼

Это будет незабываемое путешествие в мир настоящей сказки!✨», – написала Валиева в инстаграме.

«С нетерпением жду нашей встречи в Сочи Парке!❤️» – добавила она.