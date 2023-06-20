Камила Валиева: «Сейчас я тренируюсь в Новогорске, все идет по плану, скоро начнется постановка программ»

Камила Валиева рассказала о подготовке к предстоящему сезону.

«Отдых у меня уже прошел, в мае был. На самом деле, это немного сложно – совмещать шоу и подготовку к сезону, но когда шоу не так много, то подготовка к сезону идет нормально.

Но с другой стороны, в межсезонье скучаешь по зрителю, это хорошая возможность пообщаться с ними, выступить для них.

Сейчас я тренируюсь в Новогорске, все идет по плану, скоро начнется постановка программ», – сказала фигуристка.