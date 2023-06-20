Камила Валиева: «Сейчас я тренируюсь в Новогорске, все идет по плану, скоро начнется постановка программ»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала о подготовке к предстоящему сезону.

«Отдых у меня уже прошел, в мае был. На самом деле, это немного сложно – совмещать шоу и подготовку к сезону, но когда шоу не так много, то подготовка к сезону идет нормально.

Но с другой стороны, в межсезонье скучаешь по зрителю, это хорошая возможность пообщаться с ними, выступить для них.

Сейчас я тренируюсь в Новогорске, все идет по плану, скоро начнется постановка программ», – сказала фигуристка.

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17 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Хочу видеть Ками в свежих ярких образах!
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nikolett
Ответ Пользователь Гугла
отдых прошел в мае, ты в новогорске тренируешся к сезону, зачем тогда ехать на три дня в питер на форум пмэф, зачем врать то
Затем, что её так же пригласили. Как и остальных звёзд спорта.
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NataliaB.3003
Ответ Птичка певчая
Сегодня шоу началось. Это на шоу Валиева к сезону готовится?
Вы du ra ???
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Додик Аксель
В прошедшем сезоне были удачные постановки особенно показательные номера. Ждём в новом сезоне интересных и удачных постановок. Надеюсь, что женитьба и медовый месяц вдохновит Даниила на постановку таких программ.
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Ритт
Надеюсь программы будут не грустные. Хватит страдать. Шаманка и Уэнсдей показали позитивную веселую Камилу. Теперь и соревновательные программы ждем в таком же ключе.
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NataliaB.3003
Умница.🌺💝
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NataliaB.3003
Камила молодец, чётко разложила по полочкам и ответила на самые насущные вопросы. Понимает, что в первую очередь волнует зрителей про неё.
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Евгения Гринева
Ответ Люблю Женьку
А как же шоу Навки? 🤷‍♀️ Вроде ж с 20 го июня, то бишь с сегодняшнего дня в афишах стояла Валиева?
20-22 июня
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Pentrak
Ответ Евгения Гринева
Тутберидзе там уже давно, как и Глейхенгауз. Камила и в прошлом сезоне постоянно пропускала тренировки, сама в этом признавалась.
Чуть больше недели-это давно?) Из которых В успешно прокатилась в Питер на несколько дней. А под руководством Дудакова вообще регулярно прогуливала. Это сложно назвать подготовкой к сезону.
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Люблю Женьку
А как же шоу Навки? 🤷‍♀️ Вроде ж с 20 го июня, то бишь с сегодняшнего дня в афишах стояла Валиева?
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nikolett
Ответ Ритт
Надеюсь программы будут не грустные. Хватит страдать. Шаманка и Уэнсдей показали позитивную веселую Камилу. Теперь и соревновательные программы ждем в таком же ключе.
Шаманка была очень убедительна. Абсолютно новая Камила.
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Lennuci
Ответ Люблю Женьку
А как же шоу Навки? 🤷‍♀️ Вроде ж с 20 го июня, то бишь с сегодняшнего дня в афишах стояла Валиева?
Это с пресс-конференции перед шоу, как и от СК и Навки.
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Евгения Гринева
Ответ Pentrak
Потому что первую половину сборов вёл Дудаков, на мнение которого В как-то наплевать, она более-менее, выборочно, только Пальто слушается. Вот и не напрягалась на сборах особо.
Тутберидзе там уже давно, как и Глейхенгауз. Камила и в прошлом сезоне постоянно пропускала тренировки, сама в этом признавалась.
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