Валиева о ПМЭФ: «Кажется, я еще не до конца осознала, куда попала. Передо мной выступали Владимир Мединский и Сергей Кравцов 😱»

Фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от посещения ПМЭФ.

«Вы не поверите, но я на ПМЭФ🤩🔥

Кажется, я еще не до конца осознала, куда попала🙈

Передо мной, на расстоянии вытянутой руки, выступали помощник президента Владимир Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов😱

Общество «Знание», как всегда, дарит знания! В их крутой мультимедийной студии было интересно послушать о создании Единого учебника истории и развитии Северного морского пути. Узнала для себя много нового!😏

Буду рада побывать здесь ещё раз, если представится такая возможность😇», – написала в соцсети.