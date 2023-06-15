Валиева о ПМЭФ: «Кажется, я еще не до конца осознала, куда попала. Передо мной выступали Владимир Мединский и Сергей Кравцов 😱»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от посещения ПМЭФ.

«Вы не поверите, но я на ПМЭФ🤩🔥

Кажется, я еще не до конца осознала, куда попала🙈

Передо мной, на расстоянии вытянутой руки, выступали помощник президента Владимир Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов😱

Общество «Знание», как всегда, дарит знания! В их крутой мультимедийной студии было интересно послушать о создании Единого учебника истории и развитии Северного морского пути. Узнала для себя много нового!😏

Буду рада побывать здесь ещё раз, если представится такая возможность😇», – написала Валиева в соцсети. 

6 комментариев

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Pentrak
Готовая депутатка.
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Hardy
🤣🤣🤣 так себе компания конечно
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Beloded2007
Хотели столкнуть лбами Валиеву и Загитову
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Волька-ибн-Алёша
она сказала это с омерзением или с восхищением?
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