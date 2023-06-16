Кондратюк о том, почему поддерживал Валиеву в Пекине-2022: «Искренне хотел помочь. Тем более, когда рядом почти нет людей, которые могут поддержать»

Теги сборная России Олимпиада-2022 мужское катание женское катание Камила Валиева Марк Кондратюк Фигурное катание

Марк Кондратюк рассказал, почему поддерживал Камилу Валиеву на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Не очень люблю об этом рассказывать, потому что это будет выглядеть как некий кич. Типа, вот, смотрите, я там сделал хорошее дело. Я делал так, потому что искренне хотел помочь и поддержать.

И дело не конкретно в Камиле. Если бы, не дай бог, на ее месте был бы кто-то другой – я поступил бы так же. Потому что считаю, что это правильный человеческий поступок – поддержать человека в трудную минуту. И уж тем более, когда рядом почти нет людей, которые могут поддержать, и когда это девочка. Тем более – совсем юная.

– Вы продолжаете общаться с Камилой?

– Да, продолжаем. Чаще всего когда где-то пересекаемся на соревнованиях. В последний раз мы виделись на шоу в Монголии, – рассказал Кондратюк в подкасте «Произвольная программа» с Максимом Траньковым на Первом канале.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ливия
Мне кажется, Марк очень эмпатичный человек.
Хорошо, что рядом с Камилой были те, кто ее поддерживал.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ритт
Поддерживать в трудную минуту не так и сложно. А вот порадоваться чьему то успеху, тем более успеху соперника - вот это крутость человека. Но все равно молодец, что поддержал.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВИван
Марк молодец! А из девочек одна Камилочка находила время прийти на выступления других и болела от души.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Марку ничто человеческое не чуждо, а тем более в проявлении внимания и поддержки товарища по сборной в трудную минуту. Молодец !
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexnew
Ответ Девушка Безимени
а сашку он поддерживал как?
По-моему, он ее до сих пор поддерживает, нет?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леонид Надбитов
Спасибо Вам, Марк Валерьевич! За рыцарство! За доблесть! И за доброту!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ridl
Большое спасибо тебе Марк❤
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ridl
Ответ Гарниенко не болеет за Россию
Ваша песня хороша - начинай сначала. Жду новость, о реакции Валиевой на это признание и ответную реакцию на эту реакцию)
Пройти мимо❌️
Написать хейтерский комментарий даже под таким невинным постом ✅️
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита Михайловна
Марк привирает. Все только и носились с одной Валиевой. Щербакова осталась брошенная и всеми забытая. Только одна Алина Загитова и поддерживала её.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Ответ DonaldBrashear 2.0
то есть у него якобы любовь с Трусовой и вместо того, чтобы ее поддерживать, он ее прямую соперницу поддерживал? ну офигеть теперь. Надеюсь, что с Сашей расстанутся они, Марк ее не достоин. Когда нужен был больше всего, он был с другой. Фу, таким быть.
А с Сашей что было? Марк говорит про период перед личкой, да и вообще не факт, что на ОИ они с Сашей вместе были
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий