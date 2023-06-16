Кондратюк о том, почему поддерживал Валиеву в Пекине-2022: «Искренне хотел помочь. Тем более, когда рядом почти нет людей, которые могут поддержать»
Марк Кондратюк рассказал, почему поддерживал Камилу Валиеву на Олимпиаде-2022 в Пекине.
– Не очень люблю об этом рассказывать, потому что это будет выглядеть как некий кич. Типа, вот, смотрите, я там сделал хорошее дело. Я делал так, потому что искренне хотел помочь и поддержать.
И дело не конкретно в Камиле. Если бы, не дай бог, на ее месте был бы кто-то другой – я поступил бы так же. Потому что считаю, что это правильный человеческий поступок – поддержать человека в трудную минуту. И уж тем более, когда рядом почти нет людей, которые могут поддержать, и когда это девочка. Тем более – совсем юная.
– Вы продолжаете общаться с Камилой?
– Да, продолжаем. Чаще всего когда где-то пересекаемся на соревнованиях. В последний раз мы виделись на шоу в Монголии, – рассказал Кондратюк в подкасте «Произвольная программа» с Максимом Траньковым на Первом канале.
Хорошо, что рядом с Камилой были те, кто ее поддерживал.
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