Кондратюк о том, почему поддерживал Валиеву в Пекине-2022: «Искренне хотел помочь. Тем более, когда рядом почти нет людей, которые могут поддержать»

Марк Кондратюк рассказал, почему поддерживал Камилу Валиеву на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Не очень люблю об этом рассказывать, потому что это будет выглядеть как некий кич. Типа, вот, смотрите, я там сделал хорошее дело. Я делал так, потому что искренне хотел помочь и поддержать.

И дело не конкретно в . Если бы, не дай бог, на ее месте был бы кто-то другой – я поступил бы так же. Потому что считаю, что это правильный человеческий поступок – поддержать человека в трудную минуту. И уж тем более, когда рядом почти нет людей, которые могут поддержать, и когда это девочка. Тем более – совсем юная.

– Вы продолжаете общаться с Камилой?

– Да, продолжаем. Чаще всего когда где-то пересекаемся на соревнованиях. В последний раз мы виделись на шоу в Монголии, – рассказал в подкасте «Произвольная программа» с Максимом Траньковым на Первом канале.