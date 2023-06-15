Валиева посетила ПМЭФ: «Я впечатлена от того, что предпринимается государством для развития индустрии компьютерных игр»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева посетила ПМЭФ и рассказала об интересе к компьютерным играм.

«Сегодня я стала участником важного события для экономики России – Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как представителю молодого поколения, мне, конечно, было интересно послушать про компьютерные игры и их разработку. И я впечатлена от того, что предпринимается государством для развития этой индустрии!

Вы знали про организации, которые спонсируют разработку отечественных игр? И движка?? Институт развития интернета вложил практически миллиард в разработку игр, прорабатывается вопрос выхода на внешние рынки. И многое-многое другое.

Из-за плотного графика я, к сожалению, не могу уделять компьютерным играм много времени, но нельзя умалять их ценность в современном мире. Сейчас игры – это некий элемент воспитания и способ донесения информации.

И то, что в России предпринимаются меры для поддержки игровой индустрии, меня, безусловно, радует», – написала Валиева на странице в VK.

«Вместе со мной об экологии и осознанном мышлении говорили эксперты и экологи». Загитова представила ролик о проблеме отходов

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18 комментариев

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Damien King
Рекламный пост от Валиевой. Миллиард вложат, а на выходе будет Lada Racing Club.
+20
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alexbor083
Ребенок впечатлен компьютерной игрой...вот эт новость...
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Николай Прилуцкий
Я тоже в шоке честно говоря. У нас государство решило все проблемы и стало заниматься развитием игровой индустрии?!
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Omar Sivori
Индустрия компьютерных игр)))
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шампион
Представитель молодого поколения...впечатлена...неким элементом воспитания...
Хау ду ю ду, феллоу кидз?
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mf_amber
Автор текста Валиевой мог попроще придумать.
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Антон Круть
И что из последних гос.инвестиций в этой отрасли принесло отличный результат в виде конечного продукта (отличный результат в виде распила мы и так понимаем что будет)?
Хотя про многие отрасли так можно спросить и прямого содержательного ответа ни за что не услышать
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AlexFed
Почему допингистка не на сборах?
+5
-1
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NTLY
Ответ Russ Ivan
Она переработку мусора с играми перепутала или ей речь другую дали...
Это вы перепутали Загитову с Валиевой :)
+4
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АНтошка
Это другое
+6
-4
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moldfan
Ответ Russ Ivan
Она переработку мусора с играми перепутала или ей речь другую дали...
ей другую...
+2
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ivan Morozov 20
Ответ Damien King
Рекламный пост от Валиевой. Миллиард вложат, а на выходе будет Lada Racing Club.
гульмэн
+3
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maks44
Она наверное думает, что СВО - это компьютерная игра.
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scorp19
Так ты не играла никогда ни в какие компьютерные игры 100%. И как после этого ты можешь оценивать много или не много предпринимается для этой индустрии в России, если ты даже не знаешь как это вообще выглядит и работает. Это как слепому волшебным образом верни зрение, ему всё красиво будет. Либо тебе просто заплатили чтобы ты говорила то что говоришь.
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sintenced
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Russ Ivan
Она переработку мусора с играми перепутала или ей речь другую дали...
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CAB4yK
Ответ alexbor083
Ребенок впечатлен компьютерной игрой...вот эт новость...
Новость тут в том, что популярный «ребёнок» используется для пиара государственного фонда (формально общественного, но все всё понимают), чья деятельность в последнее время — поддержание «патриотического» и «государственного» контента.
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