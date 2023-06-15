Валиева посетила ПМЭФ: «Я впечатлена от того, что предпринимается государством для развития индустрии компьютерных игр»

Фигуристка Камила Валиева посетила ПМЭФ и рассказала об интересе к компьютерным играм.

«Сегодня я стала участником важного события для экономики России – Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как представителю молодого поколения, мне, конечно, было интересно послушать про компьютерные игры и их разработку. И я впечатлена от того, что предпринимается государством для развития этой индустрии!

Вы знали про организации, которые спонсируют разработку отечественных игр? И движка?? Институт развития интернета вложил практически миллиард в разработку игр, прорабатывается вопрос выхода на внешние рынки. И многое-многое другое.

Из-за плотного графика я, к сожалению, не могу уделять компьютерным играм много времени, но нельзя умалять их ценность в современном мире. Сейчас игры – это некий элемент воспитания и способ донесения информации.

И то, что в России предпринимаются меры для поддержки игровой индустрии, меня, безусловно, радует», – написала Валиева на странице в VK.

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