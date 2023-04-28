Катарина Гербольдт: «Говорить о совместной работе Грассля и Тутберидзе можно будет только со следующего сезона»

Катарина Гербольдт сказала, когда оценивать работу Даниэля Грассля с Этери Тутберидзе.

Итальянский фигурист начал сотрудничество с российским тренером по ходу прошлого сезона.

«Еще недостаточно прошло времени, чтобы оценить их совместную работу. Как правило, в первый сезон после перехода больше видна работа предыдущих тренеров, той команды, с которой спортсмен работал раньше.

А уже через сезон видно, что ты наработал с тем тренером, с которым ты сейчас. Говорить о совместной работе и можно будет только со следующего сезона», – рассказала .