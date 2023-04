Команда Тутберидзе поздравила Грассля с днем рождения в стихах: «Good luck on the ice and be healthy!»

Команда Этери Тутберидзе поздравила Даниэля Грассля с днем рождения в стихах

Сегодня итальянскому фигуристу исполняется 21 год.

«We wish you be joyful and happy!

May Heaven above you be blue!

Good luck on the ice and be healthy!

Daniel, Happy birthday to you!» – говорится в поздравлении.

Грассль присоединился к группе Тутберидзе в январе.

