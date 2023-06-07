Депутат Свищев о допуске российских гребцов: «Будет много негатива, большое количество иностранных федераций недовольны решениями о допуске даже в нейтральном статусе»

Депутат Дмитрий Свищев оценил новость о допуске российских гребцов к ЧМ.

Сегодня Международная федерация гребного спорта (World Rowing) разрешила российским спортсменам выступить на чемпионате мира в нейтральном статусе. Соревнования пройдут в Белграде с 3 по 10 сентября.

«Наша Федерация [гребного спорта России] проделала огромную работу, ежедневно обсуждая эти вопросы. World Rowing принимала непростое решение, открывая диалог с российскими коллегами. Допуск наших ребят – это первый шаг к восстановлению федерации. Но впереди еще большая работа.

Будет много негатива, потому что большое количество иностранных федераций недовольны решениями о допуске российских спортсменов даже в нейтральном статусе. Они готовы на все, лишь бы не допускать россиян.

Но на сегодняшний день законных ограничений по выступлению наших спортсменов с национальной атрибутикой не существует. Поэтому основная работа федерации сейчас должна заключаться в продолжении диалога о восстановлении россиян без ограничений. Ребята сейчас должны готовиться выступать на соревнованиях и показывать свое мастерство в честной борьбе.

А нашему Министерству и национальному олимпийскому комитету [России] нужно как можно быстрее восстанавливать спортсменов и в других видах спорта со всеми нашими знаками гордости: флагом, гимном и другой атрибутикой», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.