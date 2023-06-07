Депутат Свищев о допуске российских гребцов: «Будет много негатива, большое количество иностранных федераций недовольны решениями о допуске даже в нейтральном статусе»

Теги ОКР World Rowing (FISA) Государственная дума ФГСР сборная России сборная России жен Дмитрий Свищев чемпионат мира Министерство спорта России юниорская сборная России юниорская сборная России жен Гребля

Депутат Дмитрий Свищев оценил новость о допуске российских гребцов к ЧМ.

Сегодня Международная федерация гребного спорта (World Rowing) разрешила российским спортсменам выступить на чемпионате мира в нейтральном статусе. Соревнования пройдут в Белграде с 3 по 10 сентября.

«Наша Федерация [гребного спорта России] проделала огромную работу, ежедневно обсуждая эти вопросы. World Rowing принимала непростое решение, открывая диалог с российскими коллегами. Допуск наших ребят – это первый шаг к восстановлению федерации. Но впереди еще большая работа.

Будет много негатива, потому что большое количество иностранных федераций недовольны решениями о допуске российских спортсменов даже в нейтральном статусе. Они готовы на все, лишь бы не допускать россиян.

Но на сегодняшний день законных ограничений по выступлению наших спортсменов с национальной атрибутикой не существует. Поэтому основная работа федерации сейчас должна заключаться в продолжении диалога о восстановлении россиян без ограничений. Ребята сейчас должны готовиться выступать на соревнованиях и показывать свое мастерство в честной борьбе.

А нашему Министерству и национальному олимпийскому комитету [России] нужно как можно быстрее восстанавливать спортсменов и в других видах спорта со всеми нашими знаками гордости: флагом, гимном и другой атрибутикой», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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