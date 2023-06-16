Роднина об Играх дружбы: «У нас была Спартакиада народов СССР – она, что, была альтернативой чему-то? Просто свои формы соревнований»

Теги Ирина Роднина Игры дружбы Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о планах провести в России Игры дружбы.

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин принял решение о проведении в России комплексных международных соревнований – летних Игр дружбы – в 2024 году. 

Зимние Игры дружбы планируется провести в 2026 году. 

«Это новая форма соревнований. Хорошо, что они пройдут. Спортсменам надо соревноваться. Это и зрителям будет очень интересно.

У нас все время была Спартакиада народов СССР. Она, что, была альтернативой чему-то? Есть просто свои формы соревнований», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию. 

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2 комментария

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Павел Сморщков
Первый.
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moldfan
Так у нас и сейчас есть спартакиада но на нее насрать всем как и на будущие "Игры дружбы".
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