Ирина Роднина: «К Олимпиаде ISU точно пропустит россиян на турниры. Кто им еще принесет столько внимания и денег, кроме наших фигуристов?»
Ирина Роднина считает, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде-2026 в Милане.
11 июня Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян и белорусов от соревнований, действующее с марта 2022 года.
«Думаю, к Олимпиаде наши фигуристы будут выступать на всех международных соревнованиях. ISU не могли отменить ограничения сейчас, но к Олимпиаде они точно смогут пропустить россиян на турниры.
Без нас фигурное катание скатывается во всех направлениях. ISU очень провалились финансово без наших ребят. Кто им еще принесет столько внимания и денег, кроме наших фигуристов?
Обязательно за полтора года до Олимпийских игр мы будем выступать на международных соревнованиях», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
Везде пишут, что мировая фигурка нищает из-за отстранения России. Не ведитесь, это совсем не так
что вот-вот допустят(!),
то более-менее половозрелые спортсмены,
свалят к англосаксам спасать свои недолгие карьеры...)
Должны быть.
На ближайшие летние Игры в Париж у наших крайне мало шансов, если только какие-то Федерации решатся на допуск.
А за три года мир может сильно измениться, невозможно сейчас прогнозировать, только надеяться.
Не может депутатка ГД заявить "Всё пропало, ребята. Сушите весла")
Они продолжают уверять, "всё будет хорошо, вернёмся вот-вот".