Ирина Роднина: «К Олимпиаде ISU точно пропустит россиян на турниры. Кто им еще принесет столько внимания и денег, кроме наших фигуристов?»

Теги сборная России Ирина Роднина ISU Олимпиада-2026 Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде-2026 в Милане.

11 июня Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян и белорусов от соревнований, действующее с марта 2022 года. 

«Думаю, к Олимпиаде наши фигуристы будут выступать на всех международных соревнованиях. ISU не могли отменить ограничения сейчас, но к Олимпиаде они точно смогут пропустить россиян на турниры.

Без нас фигурное катание скатывается во всех направлениях. ISU очень провалились финансово без наших ребят. Кто им еще принесет столько внимания и денег, кроме наших фигуристов?

Обязательно за полтора года до Олимпийских игр мы будем выступать на международных соревнованиях», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка. 

Везде пишут, что мировая фигурка нищает из-за отстранения России. Не ведитесь, это совсем не так

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toba Door
Какая роднина наивная, весь мир миллиарды тратит на борьбу с нами, а тут на ои миллионы потеряет из-за нашего отсутствия
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander2022
Ответ Dina2
одной страны, да. Но не России.
Сразу видно, что подхватываете безосновательные лозунги за депутатами)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander2022
Каким образом участие российских фигуристов на ОИ принесет деньги? Продажей телеправ? МОК не почувствует отсутствие одной страны
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mjordan
Сможет, не сможет... Это, как история про то, почему кот яйца лижет.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexxa
Сколько можно это слушать. До этого было что и сейчас нас пустят. Ибо ограничения просто убивают фигурное катание мировое. И что???
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fewral
Есть и другие фигуристЫ, что-то да принесут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KMR
Вообще ОИ летние. И каким тут боком Роднина и раздел ФК?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arisstopane
если "они"...из каждого утюга...не будут 24/7 впаривать,
что вот-вот допустят(!),
то более-менее половозрелые спортсмены,
свалят к англосаксам спасать свои недолгие карьеры...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Ответ KMR
Вообще ОИ летние. И каким тут боком Роднина и раздел ФК?!
через три года будут зимние ОИ..
Должны быть.
На ближайшие летние Игры в Париж у наших крайне мало шансов, если только какие-то Федерации решатся на допуск.

А за три года мир может сильно измениться, невозможно сейчас прогнозировать, только надеяться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KMR
Ответ Olga.t
через три года будут зимние ОИ.. Должны быть. На ближайшие летние Игры в Париж у наших крайне мало шансов, если только какие-то Федерации решатся на допуск. А за три года мир может сильно измениться, невозможно сейчас прогнозировать, только надеяться.
Но она четко прогнозирует
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Ответ KMR
Но она четко прогнозирует
А что ей остаётся?))
Не может депутатка ГД заявить "Всё пропало, ребята. Сушите весла")
Они продолжают уверять, "всё будет хорошо, вернёмся вот-вот".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arisstopane
Ответ arisstopane
если "они"...из каждого утюга...не будут 24/7 впаривать, что вот-вот допустят(!), то более-менее половозрелые спортсмены, свалят к англосаксам спасать свои недолгие карьеры...)
...ну или к печенегам)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий