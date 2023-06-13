Ирина Роднина: «К Олимпиаде ISU точно пропустит россиян на турниры. Кто им еще принесет столько внимания и денег, кроме наших фигуристов?»

Ирина Роднина считает, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде-2026 в Милане.

11 июня Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян и белорусов от соревнований, действующее с марта 2022 года.

«Думаю, к Олимпиаде наши фигуристы будут выступать на всех международных соревнованиях. не могли отменить ограничения сейчас, но к они точно смогут пропустить россиян на турниры.

Без нас фигурное катание скатывается во всех направлениях. ISU очень провалились финансово без наших ребят. Кто им еще принесет столько внимания и денег, кроме наших фигуристов?

Обязательно за полтора года до Олимпийских игр мы будем выступать на международных соревнованиях», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Везде пишут, что мировая фигурка нищает из-за отстранения России. Не ведитесь, это совсем не так