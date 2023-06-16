«Норвежцы, погрязшие в допинге, как только увидят, что у нас хорошие призовые, прибегут первые. Ради денег они пойдут на все». Васильев об Играх дружбы

Теги сборная Норвегии сборная Норвегии жен допинг МОК Томас Бах Дмитрий Васильев Политика Р-Спорт деньги Игры дружбы Биатлон

Дмитрий Васильев считает, что на Игры Дружбы приедут даже те, кто критикует Россию.

Сегодня президент России Владимир Путин принял решение о проведении Игр дружбы в 2024 году.

«В сложившейся ситуации идея проведения таких игр хорошая. Нам не стоит ждать у моря погоды, а также благоволения и милости от вредителей из Международного олимпийского комитета. Нам нужно создавать альтернативные соревнования – и не разовые, а на постоянной основе.

Формат олимпийского движения постепенно себя изживает из-за таких горе-руководителей, как Томас Бах. Ждать, что ситуация поменяется, вряд ли приходится. Боюсь, это все затянется на долгое время.

Постепенно стран, которые захотят участвовать в наших играх, будет все больше. Для спортсменов важно участвовать в различных соревнованиях. Немаловажный факт – это призовые деньги, которые являются хорошим заработком для жизни.

Спортсмены от этого отказываться не будут. Я думаю, будут приезжать даже те, кто сейчас нас громко критикует и призывает не допускать. Например, те же норвежцы, которые погрязли в допинге, как только увидят, что у нас хорошие призовые, прибегут первые. Ради денег они пойдут на все», – рассказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили

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25 комментариев

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YOKODZUMA
Это ты ради денег все сделаешь.
+38
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+38
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Гур
А у вас же все страны недружественные.
Но если они "прибегут" на ваши игры вы готовы им платить хорошие призовые? 🤡
Может в своей стране есть люди, которые в этих деньгах больше нуждаются? И я сейчас не о спортсменах даже
+20
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+20
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Фанат Сан-Марино
А будут ли эти игрища к 2024 году?
Если даже и состояться, уровень будет как на Спартакиаде 22, когда даже сельские спартакиады проводятся с куда большим задором
+19
-2
+17
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Антон
Всё по себе меряют. Всех купим (нагнем, запугаем, переиграем, замерзнут, и т.п.). Вот поэтому вас и посылают эти "все", потому что вы ...ммм... чудаки, так скажем.
+16
-1
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Ебздрогыч
Блин, как сегодня все наши альтернативно одаренные рано начали отмечать пятницу!
+10
-3
+7
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Фанат Сан-Марино
Я прям представляю, как Вархольм и Ингебриттсены кусают локти и мечтают побегать по стадиону, где будут слышать Богословскую с Чен, потому что на стадионе, как обычно, никого не будет
+7
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Daishi
Сегодня день флеш-интервью из тошниловок что ли?))
+6
0
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Денис Т.
Призовые, конечно, будут за счет россиян и их налогов. Вопрос в другом, а что скажет Васильев когда приедет условный норвежец и выиграет призовые, и, получается заберет деньги бедных россиян себе))
+6
0
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Marky777
Откуда деньги, интересно, на хорошие призовые?

Глава Минфина Антон Силуанов на ПМЭФ:
«Увеличивать расходы... Я одну цифру скажу: мы за последние три года, с 2019 по 2022 год, увеличили расходы в полтора раза. Представляете? В полтора раза. Было 18, стало 29 трлн руб. Куда дальше? Это уже просто невозможно».
+4
0
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Artem Sarapulov
Предлагаю ввести на спортс рубрику "ретроспектива". Высказался эксперт, чиновник, журналист. Записали. Через месяц/квартал/год сравнить реальность с высказыванием. На этом основании создать рейтинг достоверности.

Некоторые чиновники уже по 20 лет руководят, легко можно поднять их старые обещания и предсказания.
+4
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Swerige78
Что-то пока за полтора года никто не прибежал. Да и куда бежать то, соревнований с большим призовым фондом нет, дотации для спорта в России урезаны (как и на многое другое), бюджету не хватает денег и ситуация не меняется. Васильев просто выражает свои влажные мысли, не имеющие ничего общего с реальностью..
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Александр Скворцов
Когда читаешь подобный бред, сразу вспоминаешь старину Васильева. Он один такой бред несет.
+2
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Criptonit
Сколько же кринжатины на Спортсе публикуют, просто жесть...
+2
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Chewey
Васильев живёт в своей, очень странной, реальности. И нас приглашает жить в ней
+2
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Superkenguroo
Ответ Фанат Сан-Марино
А будут ли эти игрища к 2024 году? Если даже и состояться, уровень будет как на Спартакиаде 22, когда даже сельские спартакиады проводятся с куда большим задором
Эритрейцы сильны нынче
+2
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Superkenguroo
Ответ Денис Т.
Призовые, конечно, будут за счет россиян и их налогов. Вопрос в другом, а что скажет Васильев когда приедет условный норвежец и выиграет призовые, и, получается заберет деньги бедных россиян себе))
Россиянам останется главное.
ВЕЛИЧИЕ.
+2
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muddy.hedgehog
Ответ Artem Sarapulov
Предлагаю ввести на спортс рубрику "ретроспектива". Высказался эксперт, чиновник, журналист. Записали. Через месяц/квартал/год сравнить реальность с высказыванием. На этом основании создать рейтинг достоверности. Некоторые чиновники уже по 20 лет руководят, легко можно поднять их старые обещания и предсказания.
Да достаточно самого главного чиновника вспомнить. Он за 20+ лет много чего наговорил
+2
0
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Superkenguroo
Он интересно выдал суть про деньги.
На самом деле это сама соль российской политики последних двух десятилетий, пока дорогая нефть.
Кого не сможем уговорить - попробуем купить.
Наш любимый вождь здорово разложил этими деньгами слабеньких европейских политиков.
Теперь хотят заманить наименее принципиальных спортсменов.
Не скупясь.
+1
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Леха Л
Ответ Superkenguroo
Эритрейцы сильны нынче
В зимних видах спорта уж точно
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Илья Савчук
что она употребляет?
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Варлампий Варлампий
а кто у норвежцев в допинге погряз?
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simply A
Я правильно понимаю, в открытую признается, что готовы принять допингистов, лишь бы предствить хоть еще пару стран к беларуси и эритрее? Ну, молодцы, что уж)))
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Chilavert
Ответ Marky777
Откуда деньги, интересно, на хорошие призовые? Глава Минфина Антон Силуанов на ПМЭФ: «Увеличивать расходы... Я одну цифру скажу: мы за последние три года, с 2019 по 2022 год, увеличили расходы в полтора раза. Представляете? В полтора раза. Было 18, стало 29 трлн руб. Куда дальше? Это уже просто невозможно».
Откуда, откуда? Да оттуда - благодаря нищенским, стипендиям и прочее долгие годы у большинства людей в этой стране.
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