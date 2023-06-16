«Норвежцы, погрязшие в допинге, как только увидят, что у нас хорошие призовые, прибегут первые. Ради денег они пойдут на все». Васильев об Играх дружбы
Дмитрий Васильев считает, что на Игры Дружбы приедут даже те, кто критикует Россию.
Сегодня президент России Владимир Путин принял решение о проведении Игр дружбы в 2024 году.
«В сложившейся ситуации идея проведения таких игр хорошая. Нам не стоит ждать у моря погоды, а также благоволения и милости от вредителей из Международного олимпийского комитета. Нам нужно создавать альтернативные соревнования – и не разовые, а на постоянной основе.
Формат олимпийского движения постепенно себя изживает из-за таких горе-руководителей, как Томас Бах. Ждать, что ситуация поменяется, вряд ли приходится. Боюсь, это все затянется на долгое время.
Постепенно стран, которые захотят участвовать в наших играх, будет все больше. Для спортсменов важно участвовать в различных соревнованиях. Немаловажный факт – это призовые деньги, которые являются хорошим заработком для жизни.
Спортсмены от этого отказываться не будут. Я думаю, будут приезжать даже те, кто сейчас нас громко критикует и призывает не допускать. Например, те же норвежцы, которые погрязли в допинге, как только увидят, что у нас хорошие призовые, прибегут первые. Ради денег они пойдут на все», – рассказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили
Но если они "прибегут" на ваши игры вы готовы им платить хорошие призовые? 🤡
Может в своей стране есть люди, которые в этих деньгах больше нуждаются? И я сейчас не о спортсменах даже
Если даже и состояться, уровень будет как на Спартакиаде 22, когда даже сельские спартакиады проводятся с куда большим задором
Глава Минфина Антон Силуанов на ПМЭФ:
«Увеличивать расходы... Я одну цифру скажу: мы за последние три года, с 2019 по 2022 год, увеличили расходы в полтора раза. Представляете? В полтора раза. Было 18, стало 29 трлн руб. Куда дальше? Это уже просто невозможно».
Некоторые чиновники уже по 20 лет руководят, легко можно поднять их старые обещания и предсказания.
ВЕЛИЧИЕ.
На самом деле это сама соль российской политики последних двух десятилетий, пока дорогая нефть.
Кого не сможем уговорить - попробуем купить.
Наш любимый вождь здорово разложил этими деньгами слабеньких европейских политиков.
Теперь хотят заманить наименее принципиальных спортсменов.
Не скупясь.