Тарасова о том, что МОК может пустить россиян на Игры по принципу сборной беженцев: «Мы не беженцы, это просто унизительно! Откуда мы бежали и куда?»

Татьяна Тарасова считает унизительными возможные критерии допуска россиян к Парижу-2024.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет ( ) допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.

«Я согласна с Олегом Матыциным, что это политика разрушения спорта. Мы никакие не беженцы, это просто унизительно! Какие мы беженцы? Откуда мы бежали и куда?» – сказала Тарасова.

Также тренер по фигурному катанию отметила, что России не стоит создавать альтернативу Олимпийским играм.

«Игры БРИКС – хорошая идея, но, боюсь, что участвовать в таких играх будет не много стран. Нам не нужны альтернативы Олимпийским играм, нам нужны сами Олимпийские игры. И мы на них будем выступать не в качестве беженцев, а в качестве русских атлетов», – отметила .

Матыцин о допуске россиян к ОИ-2024 по принципу команды беженцев: «Не можем согласиться с политикой разрушения нашей национальной системы спорта»