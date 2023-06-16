Тарасова о том, что МОК может пустить россиян на Игры по принципу сборной беженцев: «Мы не беженцы, это просто унизительно! Откуда мы бежали и куда?»

Теги Татьяна Тарасова МОК Олимпийская сборная России Олег Матыцин Париж-2024 Политика Р-Спорт Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает унизительными возможные критерии допуска россиян к Парижу-2024.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев. 

«Я согласна с Олегом Матыциным, что это политика разрушения спорта. Мы никакие не беженцы, это просто унизительно! Какие мы беженцы? Откуда мы бежали и куда?» – сказала Тарасова.

Также тренер по фигурному катанию отметила, что России не стоит создавать альтернативу Олимпийским играм.

«Игры БРИКС – хорошая идея, но, боюсь, что участвовать в таких играх будет не много стран. Нам не нужны альтернативы Олимпийским играм, нам нужны сами Олимпийские игры. И мы на них будем выступать не в качестве беженцев, а в качестве русских атлетов», – отметила Тарасова.

Матыцин о допуске россиян к ОИ-2024 по принципу команды беженцев: «Не можем согласиться с политикой разрушения нашей национальной системы спорта»

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13 комментариев

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Игорь Новиков
Бежали от:
- здравого смысла
- цивилизованных стран
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Veld
диалектика переходного периода из ниоткуда в никуда
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nnn4404
Ответ Фёдор Леонькин
Надо уважать страну, флаг, спорт!!! МЫ РОССИЯ !!!!!
россия это твой хозяин пуйло и его окружение, а ты так подданный просто
+6
-2
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Мари Хуан
"Откуда мы бежали и куда?"
- - -
оттуда и туда😉
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Девушка Безимени
кто куда
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Валерий Петров
Ответ Veld
диалектика переходного периода из ниоткуда в никуда
Виктор Олегович, перелогиньтесь )
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Фёдор Леонькин
Надо уважать страну, флаг, спорт!!! МЫ РОССИЯ !!!!!
+7
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Евгений Румкин
Надеюсь никто на такое не согласиться
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tlg
Есть те кто от мобилизации бежал.
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maks44
Бежим из цивилизованного мира в совок.
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Бромка
Ну Тарасова может и не понимает, а нормальные люди весьма не против абстрагироваться от этого государства, чтобы не соучаствовать в преступлениях и геноциде.
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