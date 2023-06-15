Олег Матыцин: «Отсутствие наших спортсменов пошатнуло и коммерческую составляющую, и зрительский интерес, и авторитет чемпионатов мира»
Олег Матыцин заявил, что отстранение россиян «пошатнуло» интерес к мировому спорту.
«Я абсолютно уверен, что это временные трудности, они только помогают нам осознать еще больше наши ресурсы, еще больше консолидироваться, и еще раз доказать, что отечественная система спорта является одной из самых прочных и самых успешных», – сказал министр спорта РФ, отвечая на вопрос о том, как России справляться с политизацией мирового спорта.
«Для международного спорта отсутствие наших спортсменов на арене, конечно, пошатнуло и коммерческую составляющую, и зрительский интерес, и авторитет чемпионатов мира.
Поэтому я уверен, что мы выйдем из этого этапа еще более сильными, и международное спортивное сообщество осознает ценность отечественного спорта и ценность участия наших спортсменов в международных соревнованиях», – добавил Матыцин.
Есть список дружественных стран, вот с ними нужно и организовываться.
Играйтесь в войнушку кремлёвские старцы
Кобзон заждался и вас и всю страну
мировой спорт как существовал, так и будет существовать, вне зависимости будем ли мы там или нет.
прям как Е.Воробей " ну возьмите меня"