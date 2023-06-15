Олег Матыцин: «Отсутствие наших спортсменов пошатнуло и коммерческую составляющую, и зрительский интерес, и авторитет чемпионатов мира»

Олег Матыцин заявил, что отстранение россиян «пошатнуло» интерес к мировому спорту.

«Я абсолютно уверен, что это временные трудности, они только помогают нам осознать еще больше наши ресурсы, еще больше консолидироваться, и еще раз доказать, что отечественная система спорта является одной из самых прочных и самых успешных», – сказал министр спорта РФ, отвечая на вопрос о том, как России справляться с политизацией мирового спорта.

«Для международного спорта отсутствие наших спортсменов на арене, конечно, пошатнуло и коммерческую составляющую, и зрительский интерес, и авторитет чемпионатов мира.

Поэтому я уверен, что мы выйдем из этого этапа еще более сильными, и международное спортивное сообщество осознает ценность отечественного спорта и ценность участия наших спортсменов в международных соревнованиях», – добавил Матыцин.