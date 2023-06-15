Олег Матыцин: «Отсутствие наших спортсменов пошатнуло и коммерческую составляющую, и зрительский интерес, и авторитет чемпионатов мира»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Политика Фигурное катание

Олег Матыцин заявил, что отстранение россиян «пошатнуло» интерес к мировому спорту.

«Я абсолютно уверен, что это временные трудности, они только помогают нам осознать еще больше наши ресурсы, еще больше консолидироваться, и еще раз доказать, что отечественная система спорта является одной из самых прочных и самых успешных», – сказал министр спорта РФ, отвечая на вопрос о том, как России справляться с политизацией мирового спорта.

«Для международного спорта отсутствие наших спортсменов на арене, конечно, пошатнуло и коммерческую составляющую, и зрительский интерес, и авторитет чемпионатов мира.

Поэтому я уверен, что мы выйдем из этого этапа еще более сильными, и международное спортивное сообщество осознает ценность отечественного спорта и ценность участия наших спортсменов в международных соревнованиях», – добавил Матыцин.

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52 комментария

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Angel LABRUNA
Спорт не ваше. В войнушку играйте.
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+41
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Arthurino
Очень пошатнуло. Поэтому больше всего просмотров в прошедшем сезоне на МатчТВ набрали ЧМ и ЛЧ
+41
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Lacrosse-style goal
Олех, сколько не говори "хурма", во рту слаще не станет. Так и с потерей интереса и финансов без спортсменов РФ. Потери минимальные. В большинстве своем отсутствие вообще не замечают
+31
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omega pepega
ага, после бана российских клубов в лч Реалу приходится бутылки сдавать чтобы Мбаппе подписать
+23
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+22
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Artem Karev
Самый длительный сеанс аутотренинга длиной в полтора года. Наверное рекорд
+22
-2
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Ivan Balashov
Ответ Angel LABRUNA
Спорт не ваше. В войнушку играйте.
А можно без войнушек?
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Melnikov1968
Система отечественного профессионального спорта жиздется исключительно за счет государственного бюджета. Убери хотя бы часть бюджетных денег и многие виды спорта просто рухнут через несколько лет(месяцев). Особенно это касается футбола,хоккея,биатлона,лыжного спорта,баскетбола,гандбола и многих др.видов спорта. Бизнес не будет вкладываться,если не заставят государственные структуры. Система профессионального спорта в нашей стране не выживет за счет зрителя.
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Angel LABRUNA
Ответ Ivan Balashov
А можно без войнушек?
Не только можно, а и нужно. Только как говорится, сколько волка не корми....
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bevooch
Ответ Lacrosse-style goal
Олех, сколько не говори "хурма", во рту слаще не станет. Так и с потерей интереса и финансов без спортсменов РФ. Потери минимальные. В большинстве своем отсутствие вообще не замечают
Я вообще не понимаю, зачем нашим православным и традиционным спортсменам соревноваться с бездуховными спортсменами недружественных стран. А вдруг они увидят нетрадиционные отношения или не дай бог флаг какой-нибудь страны, с которой Россия не воюет.
Есть список дружественных стран, вот с ними нужно и организовываться.
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Классный руководитель
какой я только, что бред прочитал
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I. Bryzgalov
Не думаю, что ЧМ по футболу, а это самое крупное событие года, потерял зрительский интерес и профит от отсутствия сборной России.
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blackwerwolf
Мне кажется, отсутствие спортсменов пошатнуло что-то совсем другое.
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Evincive
О коммерческой составляющей министр хорошо знает. В 2009 году Басманный суд Москвы отстранил Олега Матыцина от должности президента РГУФКСМиТ, а в марте 2012 года Измайловский суд столицы признал его виновным в превышении должностных полномочий при передаче федеральной земли, которой пользовался университет, в аренду Черкизовскому рынку. Следствие вменяло ущерб федеральному бюджету в размере 120 млн рублей. Суд освободил Матыцина от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
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Andrewxyz
Ваше отсутствие никто и не заметил.
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Gustav Forsberg
Ответ Artem Karev
Самый длительный сеанс аутотренинга длиной в полтора года. Наверное рекорд
Аутофелляции
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sintenced
Ответ Angel LABRUNA
Спорт не ваше. В войнушку играйте.
Да вот, как тут выяснилось, войнушка - тоже не их...
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Ivan Petrov
И добавил, что МанСити не может считаться победителем Лиги Чемпионов 😂
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Yaibu
Помню губер что то там пищал про биатлонную семью и что без рфии биатлону придёт кирдык
Играйтесь в войнушку кремлёвские старцы
Кобзон заждался и вас и всю страну
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Владимири Йолкиннен
он кроме как говорить, что-то умеет? и постоянно уверен.... спичрайтеры матицына, вы хоть разнообразнее пишите тексты шефу.
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EvGe
Особенно задело про коммерческую деятельность. Откуда ты это знаешь? Считаешь чужие бабки? Да и какое твое дело?
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<vella>
Ответ Виталик Украинский
чесслово, не все так однозначно. Политизация международных спортивных организаций, в ущерб спортивных принципов проведения соревнований, не может продолжаться долго. Страны БРИКС, куда уже готовы подать заявку на вступление многие страны, рассматривают варианты создания финансовых структур, альтернативных МВФ и ЕБРР. Что мешает создать и свои международные спортивные федерации?
пусть создают, а не ноют
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<vella>
чесслово, поднадоело их нытье,
мировой спорт как существовал, так и будет существовать, вне зависимости будем ли мы там или нет.
прям как Е.Воробей " ну возьмите меня"
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Mechel**
Оно уже осознало кто вы на самом деле, поэтому крепись и устраивай местные спартакиады))
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Антон
Мели, Емеля
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masterdanila
по прошлому сезону, о биатлоне например, так не скажешь. все прошло на ура! хватить придумывать и себя успокаивать.
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