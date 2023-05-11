Матыцин о недопуске Великой, Егорян и Поздняковой: «Федерация дискредитирует сама себя, отказывая в участии именитым спортсменам»

Олег Матыцин высказался о недопуске ведущих российских фехтовальщиков.

Ранее стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям ряд ведущих российских саблисток, в том числе Софью Великую, и Софию Позднякову.

«С сожалением отмечаем, что решение Международной федерации фехтования – это продолжение линии политизации спорта.

Федерация таким образом дискредитирует сама себя, отказывая в участии именитым спортсменам, прославившим мировое фехтование, внесшим вклад в его популяризацию и подарившим болельщикам яркие выступления на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Это нарушение прав спортсменов, которое не должно иметь место в современном спорте. Международные соревнования теряют зрелищность и качество, а болельщики – интерес к таким турнирам.

Несмотря на все неправомерные решения, наши чемпионы остаются примером для подрастающего поколения. Мы всегда будем поддерживать всех наших спортсменов», – сказал министр спорта РФ.

Возвращение России в фехтовании – пустышка: звезд не пускает международная федерация, остальных – собственная