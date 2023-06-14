Гурген Варданян: «Неправильно говорить, что Валиева осталась в плюсе после допинговой истории. Славу она завоевала не этим, а своими выступлениями»

Гурген Варданян высказался о мотивации Камилы Валиевой продолжать карьеру после Олимпиады.

– В прошедшем сезоне Щербакова и Трусова почти не выступали на высоком уровне после Олимпиады, в отличие от Валиевой. Как Камила находит мотивацию?

– Валиева чересчур сильно любит фигурное катание, ей доставляет огромное удовольствие кататься, выступать на соревнованиях. У нее все немного по-иному, чем у других. Думаю, она не накаталась, есть огромное желание выступать и дальше показывать свое мастерство.

– Смогла ли Валиева психологически пережить ситуацию на Олимпиаде?

– Она, конечно, пережила, но осадок есть. Была сложная ситуация, думаю, ей было очень-очень тяжело. У нее не получился старт на Олимпиаде, хотя она была шикарно готова. Думаю, что она хочет всем показать свои умения и красоту катания.

– Валиева может завершить карьеру в случае длительной дисквалификации?

– Если длительной, то ей будет сложно долго ждать.

– Можно сказать, что она осталась в небольшом плюсе после всей истории, потому что стала национальным героем?

– Думаю, так говорить неправильно. Допинговая история не может принести славу, просто была поддержка для маленькой девочки, попавшей в такую ситуацию. Славу она завоевала не этим, а своими выступлениями, – сказал бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии.