«Математика сдана!» Камила Валиева получила пятерку по ЕГЭ

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Камила Валиева сдала ЕГЭ по базовой математике на пятерку .

«Математика сдана!» – написала фигуристка в телеграм-канале. 

ЕГЭ по базовой математике оценивается по 5-балльной шкале. Чтобы получить пятерку, нужно правильно выполнить не менее 17 заданий из 21. 

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45 комментариев

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Ирина Ларина
Ответ Варлампий Варлампий
а там разве не стобалльная система?
Математика есть профильная (100 бальная система) и базовая (вот там баллы не имеют значения, выставляется оценка при необходимом минимуме). При базовой математике на приличный мат, физ или эконом - поступить нельзя. Только гуманитарные специальности или физкультура.
+24
-2
+22
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Verysia
Ответ Лека-Лека
Ками молодчинка. Правильно. Нужно получать хорошее образование и думать о будущем.
Ленка, ну какое хорошее образование? Это всего лишь базовый уровень, необходимый для получения аттестата.
+19
-7
+12
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Vendetta4111323
Ответ Варлампий Варлампий
а там разве не стобалльная система?
Математику сдают по стобалльной - профильный уровень - те, кому она нужна при поступлении

Остальные сдают базовый уровень, и там просто оценка для окончания школы
+10
0
+10
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Евгения Гринева
Ответ Варлампий Варлампий
а там разве не стобалльная система?
Нет
+9
0
+9
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Маргарита В Сафронова
Камила успевает всӗ! Главное отдохнуть по полной перед новым сезоном.
+20
-13
+7
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Шухрат Кесикбаев
Ответ Lapo Elkann
Пятерка , значит учила базовую математику. тренировала не только мышцы , но и мозг.
базовая математика очень легкая, там мозгов то особо и не надо
+11
-4
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TY-214
Ответ Додик Аксель
Я далёк от всех этих ЕГЭ. Сам сдавал экзамены всегда как и мои дочери. У нас в медвузе на неорганической химии были задания, где мы должны были ставить крестик в правильном из трёх или пяти ответов. Мы это называли спортлото. Ребята подкатывали к лаборанткам и те давали матрицу правильных ответов. Накладываешь и зачёркиваешь. Пятёрки получали слабые студенты, которые выше тройки оценок на семинарах не получали. Сразу было понятно, что списали и есть утечка информации. Некоторых лаборанток уволили и эту практику прекратили.
Вкратце об отечественной медицине.
+7
-1
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Девушка Безимени
еще бы базовую завалила..
+11
-6
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BOBBYHULL
Вада проверит, потом будем радоваться...
+7
-2
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kovfun-barrios
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Забавное российское образование)) Везде одни пятёрки по всём предметам у прокатчиков и золотые медальки с красными дипломчиками самых разных ВУЗ, которые с утра до вечера на льду, неудивительно что потом из них только Журовы и Роднины получаются, которые не умеют ничего создавать, только на кнопку нажимать.
+19
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mtoo
Ответ severyanka
А русский язык где? У нас по русскому языку пришли баллы
После 11-го класса сдавать будет. Базовую математику можно в 10 сдать
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Евгения Гринева
Ответ DemGN
Не сдать базовую математику на пять означает, что выпускница 11 класса не знает математику 9 класса. Только и всего. Пусть Ками похвалится такими же успехами по сдаче ЕГЭ и окончании школы, как Гуменник, Семененко или Козловский (Нехвядович).
Она в 10-м. Базовую тоже можно не сдать, если не готовиться
+5
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severyanka
Ответ mtoo
После 11-го класса сдавать будет. Базовую математику можно в 10 сдать
Поняла. Спасибо за пояснение. Мы 11 заканчиваем :)
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несахар
базовая математика это арифметика плюс простейшие уравнения?
+4
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Додик Аксель
Я далёк от всех этих ЕГЭ. Сам сдавал экзамены всегда как и мои дочери. У нас в медвузе на неорганической химии были задания, где мы должны были ставить крестик в правильном из трёх или пяти ответов. Мы это называли спортлото. Ребята подкатывали к лаборанткам и те давали матрицу правильных ответов. Накладываешь и зачёркиваешь. Пятёрки получали слабые студенты, которые выше тройки оценок на семинарах не получали. Сразу было понятно, что списали и есть утечка информации. Некоторых лаборанток уволили и эту практику прекратили.
+9
-6
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DemGN
Ответ Евгения Гринева
Она в 10-м. Базовую тоже можно не сдать, если не готовиться
Тогда как понимать сообщение о том, что она сдавала именно ЕГЭ по базовой математике?
Так называется один из экзаменов за курс полной средней школы.
И этот экзамен можно не сдать только в том случае, если не учиться вообще.
+3
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Anneta28
Ответ Сергей Орлов
Так приличных "мат, физ, эконом" в России просто нет.
Да, конечно..))) Привет из бауманки🤡
+4
-2
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Сергей Орлов
Ответ Anneta28
Да, конечно..))) Привет из бауманки🤡
Та самая Бауманка, которая не входит даже в 250 лучших университетов мира) 🤡 здесь явно не я)
+2
0
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Бедоносец
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Какая молодчина! Поздравляю!😘💐
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Pkatushki
А экстерном школу за 10 лет только Трусова победила!?
+2
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olvl
Камила молодец.
+2
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шампион
Раз конечек, два конечек,
Четверной у нас прыжочек
Пять по математике, только посмотри!
Ну а что у нас на три?
+5
-4
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Данил Сыщиков
Ответ Anneta28
Да, конечно..))) Привет из бауманки🤡
а она приличный вуз что ли?
0
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Алексей Виноградов
Ответ Лека-Лека
Ками молодчинка. Правильно. Нужно получать хорошее образование и думать о будущем.
надо искать другую профессию, да, вся жизнь впереди.
вот только жаль, что аксели нигде не пригодятся, столько лет, столько усилий и всё напрасно..
+1
-1
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lanfqk
Кто там предрекал сокрытие результатов?) Молодец, Камила!
+6
-6
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