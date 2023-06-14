«Математика сдана!» Камила Валиева получила пятерку по ЕГЭ

Камила Валиева сдала ЕГЭ по базовой математике на пятерку .

«Математика сдана!» – написала фигуристка в телеграм-канале.

ЕГЭ по базовой математике оценивается по 5-балльной шкале. Чтобы получить пятерку, нужно правильно выполнить не менее 17 заданий из 21.