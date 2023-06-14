«Математика сдана!» Камила Валиева получила пятерку по ЕГЭ
Камила Валиева сдала ЕГЭ по базовой математике на пятерку .
«Математика сдана!» – написала фигуристка в телеграм-канале.
ЕГЭ по базовой математике оценивается по 5-балльной шкале. Чтобы получить пятерку, нужно правильно выполнить не менее 17 заданий из 21.
Остальные сдают базовый уровень, и там просто оценка для окончания школы
Так называется один из экзаменов за курс полной средней школы.
И этот экзамен можно не сдать только в том случае, если не учиться вообще.
Четверной у нас прыжочек
Пять по математике, только посмотри!
Ну а что у нас на три?
вот только жаль, что аксели нигде не пригодятся, столько лет, столько усилий и всё напрасно..