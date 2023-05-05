Фигуристка Вероника Яметова рассказала, планирует ли менять спортивное гражданство.

– Видел, что вы не так давно летали в Эмираты. Что там происходило?

– На самом деле это своего рода отдых, у родителей была возможность, решили съездить туда. Параллельно договорились с Алексеем Юрьевичем ( – тренером по танцам на льду) поработать над дорожками, чтобы оставаться в форме на остаток сезона. А что до выступлений, то это были показательные. Нас попросили выступить на открытии и на закрытии соревнований.

– Елена Левковец: Знаем, что (по правилам ISU из-за отстранения россиян) нельзя выступать никак. В Эмиратах каталась вне какого-либо зачета, просто показательные.

– Некоторые испугались, что вы там чуть ли не просмотр на смену гражданства проходили.

– Такого, конечно, не было, ха-ха.

– А были ли такие мысли вообще – сменить флаг?

– Нет, даже не задумывалась. Я готова ждать пока нынешняя ситуация не разрешится.

– Но ведь на это могут уйти годы.

– Левковец: Очень жаль, что все так. Сейчас в России невероятно сильные девочки, причем не только у , хоть она и впереди всех. И с ультра-си, и без них. Сколько классных программ, отличных сюжетов. Знаете, лично я верю, что это все не будет напрасно. И как только разрешится, будем готовы. <...>

– В одном из интервью вы сказали, что хотите «докататься» в команде Елены Арнольдовны и Владимира Юрьевича Гнилозубова. А потом, быть может, будете переходить в другую группу.

– Такой момент не наступил. Сейчас я не планирую никуда переходить, меня все устраивает. А что касается того интервью, то все были удивлены, даже я сама, ха-ха.



Переезжать из Екатеринбурга пока не готовы – здесь школа, дом, животные. Если и ехать, то только с мамой, но ведь и папу одного оставлять не хочется. Поэтому никаких изменений не предполагается, – сказала Яметова.

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