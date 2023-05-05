Вероника Яметова: «Сейчас я не планирую никуда переходить, меня все устраивает. Переезжать из Екатеринбурга пока не готовы»

Теги Алексей Горшков сборная России женское катание Этери Тутберидзе переходы Елена Левковец Вероника Яметова Владимир Гнилозубов Фигурное катание

Фигуристка Вероника Яметова рассказала, планирует ли менять спортивное гражданство.

– Видел, что вы не так давно летали в Эмираты. Что там происходило?

– На самом деле это своего рода отдых, у родителей была возможность, решили съездить туда. Параллельно договорились с Алексеем Юрьевичем (Горшковым – тренером по танцам на льду) поработать над дорожками, чтобы оставаться в форме на остаток сезона. А что до выступлений, то это были показательные. Нас попросили выступить на открытии и на закрытии соревнований.

Елена Левковец: Знаем, что (по правилам ISU из-за отстранения россиян) нельзя выступать никак. В Эмиратах Вероника каталась вне какого-либо зачета, просто показательные.

– Некоторые испугались, что вы там чуть ли не просмотр на смену гражданства проходили.

– Такого, конечно, не было, ха-ха.

– А были ли такие мысли вообще – сменить флаг?

– Нет, даже не задумывалась. Я готова ждать пока нынешняя ситуация не разрешится.

– Но ведь на это могут уйти годы.

Левковец: Очень жаль, что все так. Сейчас в России невероятно сильные девочки, причем не только у Этери Тутберидзе, хоть она и впереди всех. И с ультра-си, и без них. Сколько классных программ, отличных сюжетов. Знаете, лично я верю, что это все не будет напрасно. И как только разрешится, будем готовы. <...>

– В одном из интервью вы сказали, что хотите «докататься» в команде Елены Арнольдовны и Владимира Юрьевича Гнилозубова. А потом, быть может, будете переходить в другую группу.

– Такой момент не наступил. Сейчас я не планирую никуда переходить, меня все устраивает. А что касается того интервью, то все были удивлены, даже я сама, ха-ха.
 
Переезжать из Екатеринбурга пока не готовы – здесь школа, дом, животные. Если и ехать, то только с мамой, но ведь и папу одного оставлять не хочется. Поэтому никаких изменений не предполагается, – сказала Яметова.

А давайте о фигуристке, которая всех очаровала! Тренеры называют ее «живчиком», а она рвется к Тутберидзе

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19 комментариев

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Natalia_777
Замечательная девочка! какие правильные приоритеты в жизни - семья , внутренний комфорт . Обе программы этого сезона - огонь и взрыв эмоций ! буду ждать её выступлений в следующем сезоне , всяческих удач и успехов Веронике !
+38
-6
+32
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Маргарита В Сафронова
Ника поразила в этом сезоне. Как же здорово, что мы еӗ увидели в таком объӗме.
+26
-4
+22
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Дарья Виноградова
Может быть и хорошо -финансирование будет в регионах
+21
-2
+19
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Molly
Ответ Евгения Гринева
У девочки пиара уже больше, чем у Валиевой в олисезон. Что она такого выдающегося показала, прыжки 3-3 по большим праздникам? почему по мнению матча она открытие сезона, а не Петросян, например, которая за сезон выучила квад-флип и триксель?
Очень рада, что пиарят девочек из разных регионов, штабов. Также нужно больше парить и их тренеров. Они работают в гораздо худших условиях, чем тренеры из Москвы и Питера и за гораздо меньшую зп. Им нужно помогать, чтобы спортсмены не концентрировались в одних и тех же штабах.
+17
-2
+15
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Екатерина К
Удачи Веронике ❤️ Ее короткая программа и слайд просто потрясающие.
+15
-1
+14
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Kareglazaya
Ответ tull
Яметова перестала прогрессировать. И походу уже не будет. Нет обезбашенности, нет желания все поставить на кон и попробовать уехать в Москву или Питер к более опытным тренерам, попробовать ультра си. Видимо зона комфорта в Екатеринбурге устраивает.
Безбашенность может быть у тех, у кого родители олигархи, а потому могут позволить себе бросить дом, учебу, работу и пр. и переехать куда угодно, а в случае чего так же легко вернуться обратно.
А большинство людей живёт от зарплаты до зарплаты, поэтому им такие перемены попросту недоступны.
+17
-4
+13
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galik55
Веронике идти своим курсом, освоить ультра си. Удачи и здоровья
+8
0
+8
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andrej shabanov
(по правилам ISU из-за отстранения россиян) нельзя выступать никак

дискриминация это правило????
+7
-2
+5
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Мила Расковалова
Хорошая девочка, успехов ей и тренеру. Очень хочется, чтобы регионы не оставались на задворках спорта .
+5
0
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Anfitan
Ответ Iren Pavlova
а почему именно семья это правильный приоритет? а если бы она выбрала карьеру, то что?
то для ребенка это странно и нелепо)))
+6
-1
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tull
Ответ Kareglazaya
Безбашенность может быть у тех, у кого родители олигархи, а потому могут позволить себе бросить дом, учебу, работу и пр. и переехать куда угодно, а в случае чего так же легко вернуться обратно. А большинство людей живёт от зарплаты до зарплаты, поэтому им такие перемены попросту недоступны.
Фигурным катанием бедные не занимаются. Яметова еще и сборной. У нее второй сезон со взрослыми. И у нее нет ультра си, скоро начнется более активный рост и выучить будет еще сложнее. Чем она будет крыть поколение Акатьевой и Муравьевой? Она им продувает баллов 15-ть по базе.
+8
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elzakun
Ответ Iren Pavlova
а почему именно семья это правильный приоритет? а если бы она выбрала карьеру, то что?
Перспективы международки туманны, перспективы прорваться туда вперед дев Этери еще туманнее. по физическому складу она явно не для техники Этери девочка, вряд ли бы туда взяли, так что разбивать семью и лишать подростка своего дома идея спорная как минимум.
+1
0
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Akiss75
Ответ Kareglazaya
Безбашенность может быть у тех, у кого родители олигархи, а потому могут позволить себе бросить дом, учебу, работу и пр. и переехать куда угодно, а в случае чего так же легко вернуться обратно. А большинство людей живёт от зарплаты до зарплаты, поэтому им такие перемены попросту недоступны.
Знаете, у Плющенко родители были тоже далеко не миллионеры, и жил он в Питере после переезда за чертой бедности. Но у него и его родителей была определённая цель, и они этого добились, хотя трудностей было выше крыши. Всё дело в мотивации добиться успеха в жизни и желании или не желании вылезать из зоны комфорта, это моё мнение
+3
-3
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