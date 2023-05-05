Вероника Яметова: «Сейчас я не планирую никуда переходить, меня все устраивает. Переезжать из Екатеринбурга пока не готовы»
Фигуристка Вероника Яметова рассказала, планирует ли менять спортивное гражданство.
– Видел, что вы не так давно летали в Эмираты. Что там происходило?
– На самом деле это своего рода отдых, у родителей была возможность, решили съездить туда. Параллельно договорились с Алексеем Юрьевичем (Горшковым – тренером по танцам на льду) поработать над дорожками, чтобы оставаться в форме на остаток сезона. А что до выступлений, то это были показательные. Нас попросили выступить на открытии и на закрытии соревнований.
– Елена Левковец: Знаем, что (по правилам ISU из-за отстранения россиян) нельзя выступать никак. В Эмиратах Вероника каталась вне какого-либо зачета, просто показательные.
– Некоторые испугались, что вы там чуть ли не просмотр на смену гражданства проходили.
– Такого, конечно, не было, ха-ха.
– А были ли такие мысли вообще – сменить флаг?
– Нет, даже не задумывалась. Я готова ждать пока нынешняя ситуация не разрешится.
– Но ведь на это могут уйти годы.
– Левковец: Очень жаль, что все так. Сейчас в России невероятно сильные девочки, причем не только у Этери Тутберидзе, хоть она и впереди всех. И с ультра-си, и без них. Сколько классных программ, отличных сюжетов. Знаете, лично я верю, что это все не будет напрасно. И как только разрешится, будем готовы. <...>
– В одном из интервью вы сказали, что хотите «докататься» в команде Елены Арнольдовны и Владимира Юрьевича Гнилозубова. А потом, быть может, будете переходить в другую группу.
– Такой момент не наступил. Сейчас я не планирую никуда переходить, меня все устраивает. А что касается того интервью, то все были удивлены, даже я сама, ха-ха.
Переезжать из Екатеринбурга пока не готовы – здесь школа, дом, животные. Если и ехать, то только с мамой, но ведь и папу одного оставлять не хочется. Поэтому никаких изменений не предполагается, – сказала Яметова.
А давайте о фигуристке, которая всех очаровала! Тренеры называют ее «живчиком», а она рвется к Тутберидзе
А большинство людей живёт от зарплаты до зарплаты, поэтому им такие перемены попросту недоступны.
дискриминация это правило????