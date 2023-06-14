Спортивный агент Ари Закарян высказался о перспективах американского фигуриста Ильи Малинина.

Малинин – бронзовый призерЧМ-2023. Он первым в истории исполнил аксель в четыре с половиной оборота.

«Илья двигает фигурное катание вперед. И я в недоумении, почему разница между тройным лутцем и тройным акселем — 2,1 балла, а между четверным лутцем и четверным акселем — всего один. Абсолютно никакой логики в этом нет.

Говорят, что наш спорт, это не только прыжки. Но вы посмотрите, что происходят в конце ледовых шоу. Ребята выходят и каждый демонстрирует свои ультра-си. Никто не показывает вращение или перебежку с улыбкой, все идут и прыгают реальные четверные прыжки или три с половиной. Это те вещи, которые реально ценятся. К сожалению, некоторые люди, которые сидят у руля нашего спорта, не понимают этого.

Когда Усэйн Болт бежит стометровку или Майкл Фелпс плавает, не важно, как они улыбаются в это время, тянут носки и какое красивое положение у их спины. Важно, что они идут на рекорд и показывают результат. Поэтому у меня, конечно, есть некое разочарование за прошлый сезон. Все-таки Илья прыгнул четверной аксель на чемпионате мира впервые в истории. Все знают, что он был чистейший, но нашлись люди, которые оценили его в ноль и один балл. Они не понимают, что это прыжок, который забирает такую колоссальную энергию. И недооценка этого элемента для меня — расстройство года.

Если бы прыжок Ильи получил ту огласку, которую он заслуживает, то пришли бы спонсоры и в американское фигурное катание. Это в России очень сильно раскручено фигурное катание за последние 5-6 лет. В других странах такого нет. В Японии оно популярно во многом из-за того, что есть . И если бы мир узнал про Илью, то это бы сыграло только в плюс всему фигурному сообществу. А наши чиновники не понимают, насколько это важный маркетинговый ход для них же самих, для всех. Это принесет колоссальные доходы для всего сообщества.

Для меня Илья — это такое же явление, как Майкл Джордан, Усэйн Болт, Майкл Фелпс или Роджер Федерер. Если все будет нормально, то он может стать спортсменом такого же уровня и поднимет уровень фигурного катания и его ценность так же, как в свое время — благодаря ей многие фигуристы начали зарабатывать очень хорошие деньги», – сказал Закарян.

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