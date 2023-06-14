Ари Закарян: «Для меня Малинин — такое же явление, как Джордан, Болт, Фелпс или Федерер. Он может стать спортсменом такого же уровня»
Спортивный агент Ари Закарян высказался о перспективах американского фигуриста Ильи Малинина.
Малинин – бронзовый призерЧМ-2023. Он первым в истории исполнил аксель в четыре с половиной оборота.
«Илья двигает фигурное катание вперед. И я в недоумении, почему разница между тройным лутцем и тройным акселем — 2,1 балла, а между четверным лутцем и четверным акселем — всего один. Абсолютно никакой логики в этом нет.
Говорят, что наш спорт, это не только прыжки. Но вы посмотрите, что происходят в конце ледовых шоу. Ребята выходят и каждый демонстрирует свои ультра-си. Никто не показывает вращение или перебежку с улыбкой, все идут и прыгают реальные четверные прыжки или три с половиной. Это те вещи, которые реально ценятся. К сожалению, некоторые люди, которые сидят у руля нашего спорта, не понимают этого.
Когда Усэйн Болт бежит стометровку или Майкл Фелпс плавает, не важно, как они улыбаются в это время, тянут носки и какое красивое положение у их спины. Важно, что они идут на рекорд и показывают результат. Поэтому у меня, конечно, есть некое разочарование за прошлый сезон. Все-таки Илья прыгнул четверной аксель на чемпионате мира впервые в истории. Все знают, что он был чистейший, но нашлись люди, которые оценили его в ноль и один балл. Они не понимают, что это прыжок, который забирает такую колоссальную энергию. И недооценка этого элемента для меня — расстройство года.
Если бы прыжок Ильи получил ту огласку, которую он заслуживает, то пришли бы спонсоры и в американское фигурное катание. Это в России очень сильно раскручено фигурное катание за последние 5-6 лет. В других странах такого нет. В Японии оно популярно во многом из-за того, что есть Юдзуру Ханю. И если бы мир узнал про Илью, то это бы сыграло только в плюс всему фигурному сообществу. А наши чиновники не понимают, насколько это важный маркетинговый ход для них же самих, для всех. Это принесет колоссальные доходы для всего сообщества.
Для меня Илья — это такое же явление, как Майкл Джордан, Усэйн Болт, Майкл Фелпс или Роджер Федерер. Если все будет нормально, то он может стать спортсменом такого же уровня и поднимет уровень фигурного катания и его ценность так же, как в свое время Мишель Кван — благодаря ей многие фигуристы начали зарабатывать очень хорошие деньги», – сказал Закарян.
Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?
Так вот - этот спорт был бы куда чище без него.
Только вот мир узнает и чествует фигуристов, когда они выдают легендарные прокаты ( прокаты❗️а не просто прыжки) и завоевывают титулы.
Пока Малинин - фигурист одного элемента. Не более и не менее.
И некоторые фигуристы демонстрируют не только ультра-си в шоу: кантилевер Трусовой, гидроблейд Ханю,ина бауэр Джунхвана...И эти элементы вызывают восторг у людей, потому что когда красиво, то красиво.
Если простого грешного, хоть мало-мальски читающего газеты или смотрящего спорт по ТВ спросить, кто такие Болт или Фелпс и он скажет, то Ханю не отнесут даже к ФК, Малинина тем более. При всем уважении к обоим.
И если Закарян хочет мирового размаха популярности ФК и востребованности своих протеже, то он выбрал не ту нишу изначально.
Но в целом, действительно, интерес к Малинину не самый Большой, наверное потому, что начало играть Национальное разделение, Малинин крут но вот мне Пофигу, также и Японцам.
Такое Время.
Пусть не ноет, а добивается повышения стоимости 4А.