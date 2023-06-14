Ари Закарян: «Для меня Малинин — такое же явление, как Джордан, Болт, Фелпс или Федерер. Он может стать спортсменом такого же уровня»

Теги Ари Закарян сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Спортивный агент Ари Закарян высказался о перспективах американского фигуриста Ильи Малинина.

Малинин – бронзовый призерЧМ-2023. Он первым в истории исполнил аксель в четыре с половиной оборота. 

«Илья двигает фигурное катание вперед. И я в недоумении, почему разница между тройным лутцем и тройным акселем — 2,1 балла, а между четверным лутцем и четверным акселем — всего один. Абсолютно никакой логики в этом нет.

Говорят, что наш спорт, это не только прыжки. Но вы посмотрите, что происходят в конце ледовых шоу. Ребята выходят и каждый демонстрирует свои ультра-си. Никто не показывает вращение или перебежку с улыбкой, все идут и прыгают реальные четверные прыжки или три с половиной. Это те вещи, которые реально ценятся. К сожалению, некоторые люди, которые сидят у руля нашего спорта, не понимают этого.

Когда Усэйн Болт бежит стометровку или Майкл Фелпс плавает, не важно, как они улыбаются в это время, тянут носки и какое красивое положение у их спины. Важно, что они идут на рекорд и показывают результат. Поэтому у меня, конечно, есть некое разочарование за прошлый сезон. Все-таки Илья прыгнул четверной аксель на чемпионате мира впервые в истории. Все знают, что он был чистейший, но нашлись люди, которые оценили его в ноль и один балл. Они не понимают, что это прыжок, который забирает такую колоссальную энергию. И недооценка этого элемента для меня — расстройство года.

Если бы прыжок Ильи получил ту огласку, которую он заслуживает, то пришли бы спонсоры и в американское фигурное катание. Это в России очень сильно раскручено фигурное катание за последние 5-6 лет. В других странах такого нет. В Японии оно популярно во многом из-за того, что есть Юдзуру Ханю. И если бы мир узнал про Илью, то это бы сыграло только в плюс всему фигурному сообществу. А наши чиновники не понимают, насколько это важный маркетинговый ход для них же самих, для всех. Это принесет колоссальные доходы для всего сообщества.

Для меня Илья — это такое же явление, как Майкл Джордан, Усэйн Болт, Майкл Фелпс или Роджер Федерер. Если все будет нормально, то он может стать спортсменом такого же уровня и поднимет уровень фигурного катания и его ценность так же, как в свое время Мишель Кван — благодаря ей многие фигуристы начали зарабатывать очень хорошие деньги», – сказал Закарян. 

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8 комментариев

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Лека-Лека
Закарян к ФК примазался - НАШ СПОРТ пишет.
Так вот - этот спорт был бы куда чище без него.
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severyanka
Может хватит пиарить Малинина? Чего он достиг то... Кроме 4А???? Топовые фигуристы имеют стабильные прокаты и смотрибельные прокаты.
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G6u
Я поняла тактику Закаряна: чтобы весь мир узнал о Малинине, надо пихать его в каждую щель)
Только вот мир узнает и чествует фигуристов, когда они выдают легендарные прокаты ( прокаты❗️а не просто прыжки) и завоевывают титулы.
Пока Малинин - фигурист одного элемента. Не более и не менее.
И некоторые фигуристы демонстрируют не только ультра-си в шоу: кантилевер Трусовой, гидроблейд Ханю,ина бауэр Джунхвана...И эти элементы вызывают восторг у людей, потому что когда красиво, то красиво.
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Маргарита В Сафронова
Если его под Брауна не закатают.
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Lennuci
4А Малинина получил нормальную огласку, но в фигурно - катательном мире со всеми вытекающими. ФK просто не тот спорт, куда ринутся все спонсоры.
Если простого грешного, хоть мало-мальски читающего газеты или смотрящего спорт по ТВ спросить, кто такие Болт или Фелпс и он скажет, то Ханю не отнесут даже к ФК, Малинина тем более. При всем уважении к обоим.
И если Закарян хочет мирового размаха популярности ФК и востребованности своих протеже, то он выбрал не ту нишу изначально.
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margosha58
"...и если бы мир узнал про Илью,.." А кто-то запрещал о нем говорить? Кто-то не давал миру смотреть ЧМ, где нет русских? Видимо, не очень интересно. Став агентом Малинина, Закарян решил, что поймал за хвост Жар-птицу. Он ошибся.
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Роман Волков
С чего вдруг Японцы должны "Раскручивать" Американца?
Но в целом, действительно, интерес к Малинину не самый Большой, наверное потому, что начало играть Национальное разделение, Малинин крут но вот мне Пофигу, также и Японцам.
Такое Время.
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Carg0
Закарян уже надоел со своим Малининым. Обломилось бабла срубить, теперь приходится пиар раздувать.
Пусть не ноет, а добивается повышения стоимости 4А.
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